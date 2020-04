ദുബായ്: കൃത്രിമ വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രൗണ്ടില്‍ ക്രിക്കറ്റ് പന്തിന് തിളക്കം കൂട്ടുന്നത് നിയമവിധേയമാക്കുന്ന കാര്യം ഐ.സി.സി പരിഗണിക്കുന്നു.

ഉമിനീരുകൊണ്ട് പന്ത് മിനുസപ്പെടുത്തുന്നത് കോവിഡ് -19 രോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നതിനാലാണിത്.

സ്വിങ് കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി ഗ്രൗണ്ടില്‍വച്ച് ഉമിനീര് ഉപയോഗിച്ച് പന്തിന് തിളക്കം കൂട്ടുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അത് ഇനി നടക്കില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അമ്പയര്‍മാരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ കൃത്രിമ വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പന്തിന്റെ തിളക്കം കൂട്ടാന്‍ കളിക്കാരെ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഐ.സി.സി പരിഗണിക്കുന്നത്.

ച്യൂയിഗം, ജെല്‍ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണ ബൗളര്‍മാരും ഫീല്‍ഡര്‍മാരും പന്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുക.

റിവേഴ്സ് സ്വിങ് ലഭിക്കാനാണ് പന്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് തിളക്കം കൂട്ടുന്നത്. പന്ത് ചുരണ്ടലിന്റെ പേരില്‍ പല താരങ്ങള്‍ക്കും ഐസിസി വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ ഇതിഹാസ താരം സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കറും, രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡുമെല്ലാം ഇവിടെ വിവാദത്തിലേക്ക് വീണിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ സാന്‍ഡ്പേപ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് പന്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച് ലോകത്തിന്റെ കണ്ണില്‍ കുറ്റക്കാരായ സ്മിത്തും, വാര്‍ണറും, ബെന്‍ക്രോഫ്റ്റും. പന്ത് ചുരണ്ടലിന് ഐസിസി നിയമപ്രാബല്യം നല്‍കുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്‍.

കോവിഡ് ഭീഷണിക്കു ശേഷം മത്സരങ്ങള്‍ പുനഃരാരംഭിച്ചാലും പന്തില്‍ തുപ്പല്‍ പുരട്ടുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അനാരോഗ്യകരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ഐ.സി.സിയുടെ മെഡിക്കല്‍ കമ്മിറ്റി എതിര്‍പ്പ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Covid-19 icc could be allowed artificial substance to shine cricket ball insted of saliva