കാന്‍ബറ: കോവിഡ് 19-ന് ശേഷം ക്രിക്കറ്റ് പരിശീലനം പുനരാരംഭിച്ചാലും പന്തിന്റെ തിളക്കം കൂട്ടാന്‍ ഉമിനീരും വിയര്‍പ്പും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സര്‍ക്കാര്‍. പകര്‍ച്ചവ്യാധിക്ക് ശേഷം കായിക മത്സരങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് സൂചനയുള്ളത്.

മെഡിക്കല്‍ വിദഗ്ധര്‍, കായിക സംഘടനകള്‍, ഫെഡറല്‍, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ എന്നിവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പോര്‍ട്ട് (എ.ഐ.എസ്) ആണ് ഉമിനീര്‍, വിയര്‍പ്പ് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കിയത്.

ലെവല്‍ എ, ലെവല്‍ ബി, ലെവല്‍ സി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഈ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളിലുള്ളത്.

നിലവില്‍, കായികരംഗത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ 'ലെവല്‍ എ' എന്നായി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിഗത പരിശീലനം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പരിശീലനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണിത്.

എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍, നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ 'ലെവല്‍ ബി' ലേക്ക് മാറ്റും. നെറ്റ്‌സിലെ പരിശീലനം (നെറ്റ്‌സില്‍ ഒരു സമയം ഒരു ബൗളര്‍ മാത്രം), ഫീല്‍ഡിങ് സെഷനുകള്‍, പന്ത് മിനുസപ്പെടുത്താന്‍ വിയര്‍പ്പ്/ഉമിനീര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ നിയന്ത്രണം എന്നിവയാണവ.

ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെയാണ് മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ലെവലായ സി, അനുവദിക്കുക. പൂര്‍ണ പരിശീലനം ഇതില്‍ അനുവദിക്കും. പക്ഷേ പന്തിന്റെ തിളക്കം കൂട്ടാന്‍ വിയര്‍പ്പോ ഉമിനീരോ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല.

അതേസമയം പന്തിന് തിളക്കം കൂട്ടാന്‍ കൃത്രിമ വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിയമവിധേയമാക്കുന്ന കാര്യം ഐ.സി.സി പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഉമിനീരുകൊണ്ട് പന്ത് മിനുസപ്പെടുത്തുന്നത് കോവിഡ് -19 രോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നതിനാലാണിത്.

Content Highlights: Covid-19 guidelines Australia restrict use of saliva, sweat to shine the ball