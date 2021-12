ജോഹന്നാസ്ബര്‍ഗ്: ഇന്ത്യയുടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പര്യടനത്തിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ കാണികള്‍ക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല. കോവിഡിന്റെ ഒമിക്രോണ്‍ വകഭേദം ലോകത്ത് ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മത്സരം ഒഴിഞ്ഞ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ നടത്താന്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് തീരുമാനിച്ചത്.

നിലവില്‍ 2,000 കാണികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കുറച്ചു കാണികള്‍ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കുക. ഡിസംബര്‍ 26-നാണ് ഒന്നാം ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതുവരെ ടിക്കറ്റ് വില്‍പന ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. വാണ്ടറേഴ്‌സില്‍ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ടിക്കറ്റ് വില്‍പനയും ഇതുവരെ തുടങ്ങിട്ടില്ല. ജനുവരി മൂന്നു മുതലാണ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്.

നവംബര്‍ അവസാനമാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഒമിക്രോണ്‍ വകഭേദം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ പര്യടനം റദ്ദാക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പര്യടനവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ ഇരു ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകളും തമ്മില്‍ ധാരണയിലെത്തുകയായിരുന്നു.

