ഹാമില്‍ട്ടണ്‍: ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിന് ഇന്നിങ്‌സ് വിജയം. ഹാമില്‍ട്ടണില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഇന്നിങ്‌സിനും 52 റണ്‍സിനുമാണ് കിവീസ് വിജയിച്ചത്. ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ കിവീസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ കെയ്ന്‍ വില്ല്യംസണാണ് കളിയിലെ താരം. ഇതോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡ് 1-0ത്തിന് മുന്നിലെത്തി. രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് എട്ടിന് വെല്ലിങ്ടണില്‍ ആരംഭിക്കും. സ്‌കോര്‍: ബംഗ്ലാദേശ് 234 & 429. ന്യൂസീലന്‍ഡ് 715/6 d.

രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ 481 റണ്‍സ് ലീഡ് വഴങ്ങി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ബംഗ്ലാദേശ് 429 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്താകുകയായിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡ് എളുപ്പത്തില്‍ വിജയം കൈവരിക്കുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും സൗമ്യ സര്‍ക്കാറും മഹമ്ദൂള്ളയും വിലങ്ങുതടിയാകുകയായിരുന്നു. സൗമ്യ സര്‍ക്കാര്‍ 149 റണ്‍സും മഹ്മൂദുള്ള 146 റണ്‍സും നേടി. ഇരുവരും പുറത്തായതോടെ സന്ദര്‍ശകര്‍ അനായാസം കീഴടങ്ങി. ഓപ്പണര്‍ തമീം ഇഖ്ബാല്‍ 74 റണ്‍സടിച്ചു.

ന്യൂസീലന്‍ഡിന് വേണ്ടി ട്രന്റ് ബോള്‍ട്ട് അഞ്ചും ടിം സൗത്തി മൂന്നും വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. നെയ്ല്‍ വാഗ്നര്‍ രണ്ട് വിക്കറ്റെടുത്തു.

നേരത്തെ ബംഗ്ലാദേശിനെ ഒന്നാമിന്നിങ്‌സില്‍ 234 റണ്‍സിന് പുറത്താക്കി ന്യൂസീലന്‍ഡ് 715 റണ്‍സടിച്ചിരുന്നു. ആറു വിക്കറ്റിന് 715 എന്ന നിലിയിലായിരിക്കെ ആതിഥേയര്‍ ഇന്നിങ്‌സ് ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്തു. ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയ കെയ്ന്‍ വില്ല്യംസണും സെഞ്ചുറിയടിച്ച ടോം ലാഥമും ജീത് റാവലുമാണ് കിവീസിന് റെക്കോഡ് സ്‌കോര്‍ സമ്മാനിച്ചത്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിന്റെ ഏറ്റവുമയര്‍ന്ന സ്‌കോറായിരുന്നു ഇത്.

