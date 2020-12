സിഡ്‌നി: ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുമ്പ് ഓസീസ് ടീമിന് മറ്റൊരു തിരിച്ചടി. ഇന്ത്യ എ ടീമിനെതിരായ പരിശീലന മത്സരത്തിനിടെ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ കാമറൂണ്‍ ഗ്രീനിന് പരിക്കേറ്റു. ഇന്ത്യ എ ടീമിനെതിരായ രണ്ടാം പരിശീലന മത്സരത്തിനിടെ ജസ്പ്രീത് ബുംറയുടെ ഷോട്ട് ഗ്രീനിന്റെ തലയിലിടിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെ മത്സരത്തിന്റെ തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ ഗ്രീന്‍ കളിക്കില്ല. കണ്‍കഷന്‍ സബ്‌സ്റ്റിറ്റിയൂട്ടായി പാറ്റ് റോവിനെ ഓസ്‌ട്രേലിയ എ ടീമിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ ആദ്യ പരിശീലന മത്സരത്തിനിടെ വില്‍ പുകോവ്‌സ്‌കിയും പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായിരുന്നു. കാര്‍ത്തിക് ത്യാഗിയുടെ ബൗണ്‍സര്‍ താരത്തിന്റെ തലയിലിടിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ ഓസീസ് ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്ന താരങ്ങളാണ് കാമറൂണ്‍ ഗ്രീനും വില്‍ പുകോവ്‌സ്‌കിയും. പരിക്കേറ്റ ഓപ്പണര്‍ ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ക്ക് പകരം ഓസീസ് ഓപ്പണിങ് സ്ലോട്ടിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത താരമായിരുന്നു പുകോവ്‌സ്‌കി. ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത രണ്ട് താരങ്ങള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റത് ഓസീസിന് തിരിച്ചടിയാകും.

Cameron Green has been forced to leave the field when struck by a powerful straight drive from Jasprit Bumrah

This is Cameron's first concussion & will not play the remaining 2 days of the tour match#CameronGreen #AUSAvIND #AUSvIND #GetWellSoon #INDvAusA #IndvsAusT20 #INDvAUS pic.twitter.com/nn6IdoHs9M