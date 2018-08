ലോഡ്‌സ്: ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീമില്‍ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായി ഇംഗ്ലണ്ട്. ഒന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ ബാറ്റിങ്ങിലും ഫീല്‍ഡിങ്ങിലും പരാജയമായ ഡേവിഡ് മാലനേയും ബാറില്‍ തല്ലുണ്ടാക്കിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയില്‍ ഹാജരാകേണ്ട ബെന്‍ സ്റ്റോക്സിനേയും ടീമില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

മാലനു പകരം സറെയുടെ മധ്യനിര ബാറ്റ്സ്മാന്‍ ഒലി പോപ്പിന് ആദ്യമായി ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് വിളിയെത്തി. സ്റ്റോക്‌സിനു പകരം ക്രിസ് വോക്‌സും ടീമില്‍ ഇടം നേടി. ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതു മുതല്‍ ലോര്‍ഡ്‌സിലാണ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റ്. ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ജയിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പരയില്‍ 1-0ത്തിന് മുന്നിലാണ്.

കൗണ്ടിയില്‍ പുറത്തെടുത്ത തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനമാണ് പോപ്പിന് ടീമിന് ഇടം നേടിക്കോടുത്തത്. ഈ സീസണില്‍ മാത്രം പോപ്പ് നേടിയത് 85.50 ശരാശരിയില്‍ 684 റണ്‍സ്. മൂന്ന് സെഞ്ചുറികള്‍ ഉള്‍പ്പടെയാണിത്. 158 റണ്‍സാണ് താരത്തിന്റെ ടോപ് സ്‌കോര്‍. കൗണ്ടിയില്‍ ഈ സീസണില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടിയ രണ്ടാമത്തെ താരം കൂടിയാണ്.

ഈ സീസണില്‍ മാലന്‍ അത്ര മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നില്ല. 11 ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ നിന്ന് നേടാനായത് രണ്ട് അര്‍ധസെഞ്ചുറിയടക്കം 219 റണ്‍സ് മാത്രം. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ 8, 20 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു മാലന്റെ സ്‌കോര്‍.

ഒന്നാമിന്നിങ്‌സില്‍ ഇന്ത്യയെ ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നില്‍ നിന്ന് നയിച്ച ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയെ ക്യാച്ചെടുത്ത് പുറത്താക്കാനുള്ള അവസരം രണ്ടു തവണ മാലന്‍ കളഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ടും സ്ലിപ്പിലുള്ള ക്യാച്ചായിരുന്നു. കോലിയുടെ സ്‌കോര്‍ 21, 51 എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് 149 റണ്‍സടിച്ചാണ് കോലി ക്രീസ് വിട്ടത്. രണ്ടാമിന്നിങ്‌സില്‍ മുരളി വിജയിയേയും മാലന്‍ കൈവിട്ടു.

