കൊല്‍ക്കത്ത: കൊറോണ രോഗബാധ വ്യാപനം തടയാന്‍ രാജ്യത്ത് 21 ദിവസം സമ്പൂര്‍ണ അടച്ചിടല്‍ (ലോക്ക് ഡൗണ്‍) പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ജീവിതം തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് സഹായവുമായി ബി.സി.സി.ഐ അധ്യക്ഷന്‍ സൗരവ് ഗാംഗുലി.

കൊല്‍ക്കത്തയിലെ ലാല്‍ ബാബ റൈസ് കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ അരി വിതരണം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയാണ് ദാദ. സുരക്ഷ മുന്‍നിര്‍ത്തി സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളിലും മറ്റും പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ക്കും അദ്ദേഹം അരി എത്തിക്കും. ബംഗാള്‍ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഇക്കാര്യം.

ഇന്ത്യയില്‍ ഇതുവരെ അറുന്നൂറോളം പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 പേര്‍ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

നേരത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച അര്‍ധരാത്രി 'അടച്ചിടല്‍' നിലവില്‍ വന്നു. ഏപ്രില്‍ 14 അര്‍ധരാത്രി വരെ നീളും.

