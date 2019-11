കൊച്ചി: ബി.സി.സി.ഐ. ഭാരവാഹികള്‍ ആറുവര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാല്‍ മൂന്നുവര്‍ഷം മാറിനില്‍ക്കണമെന്ന (കൂളിങ് ഓഫ്) വ്യവസ്ഥ നീക്കാന്‍ ആലോചന. ഡിസംബര്‍ ഒന്നിന് മുംബൈയില്‍ നടക്കുന്ന വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ബോഡിയില്‍ (എ.ജി.എം.) ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ചചെയ്യും. സുപ്രീംകോടതിയുടെ അനുമതിയുണ്ടെങ്കിലേ ഇത് സാധിക്കൂ.

പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്ക് ഇളവുനല്‍കാനാണ് ആലോചന. ഇത്തരം വിഷയങ്ങള്‍ എ.ജി.എം. ചര്‍ച്ചചെയ്യുമെന്നും എന്നാല്‍, കോടതിയെ എതിര്‍ക്കുന്ന നീക്കമായി അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കരുതെന്നും ബി.സി.സി.ഐ. ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ജയേഷ് ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി

സംസ്ഥാന അസോസിയേഷനിലോ ബി.സി.സി.ഐ.യിലോ ഭാരവാഹികളായി ആറു വര്‍ഷം (രണ്ട് ടേം) പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ പിന്നീട് മൂന്നുവര്‍ഷം മാറിനില്‍ക്കണമെന്നാണ് ലോധ കമ്മിറ്റി ശുപാര്‍ശപ്രകാരം നടപ്പാക്കിയ വ്യവസ്ഥ. ഇതില്‍ സംസ്ഥാന അസോസിയേഷനിലെ ഭാരവാഹിത്വം വേറിട്ട് കാണണമെന്നാണ് ബി.സി.സി.ഐ.യുടെ കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് ജയേഷ് ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു. ഇത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലിക്കും സെക്രട്ടറി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ മകന്‍ ജയ് ഷായ്ക്കും മൂന്നുവര്‍ഷം തുടരാനാകും.

അജന്‍ഡയില്‍ 12 വിഷയങ്ങള്‍

12 വിഷയങ്ങളാണ് എ.ജി.എം. പ്രധാനമായി ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നത്. ഇതില്‍ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം.

1. കൂളിങ് ഓഫ് പീരിയഡിലെ മാറ്റം. 2. ഭരണഘടനയില്‍ വരുത്തുന്ന ഓരോ മാറ്റത്തിനും സുപ്രീംകോടതിയില്‍നിന്ന് അനുമതി വേണമെന്ന വ്യവസ്ഥ. ഇപ്പോള്‍ ആറുവര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍ കൂളിങ് ഓഫ് കാലത്ത് ഒരു സ്ഥാനത്തും ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ല. അതിനാല്‍ ഒട്ടും പരിചയസമ്പത്തില്ലാവര്‍ ഒറ്റയടിക്ക് നേതൃനിരയിലേക്ക് വരുന്നത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ബി.സി.സി.ഐ. കരുതുന്നു. 70 കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും അയോഗ്യരാകുമെന്ന വ്യവസ്ഥയും മാറ്റിയേക്കും. എന്‍. ശ്രീനിവാസനെ വീണ്ടും ഐ.സി.സി. പ്രതിനിധിയാക്കുമെന്നാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്.

വെല്ലുവിളി

ലോധ കമ്മിറ്റി ശുപാര്‍ശപ്രകാരം പരിഷ്‌കരിച്ച്, സുപ്രീംകോടതി അംഗീകരിച്ച ഭരണഘടനയില്‍ ഭേദഗതി വരുത്താന്‍ കോടതി അനുവദിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. കോടതി നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക ഭരണസമതി (സി.ഒ.എ.) സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങളേയാകുന്നുള്ളൂ. സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന ആദ്യ എ.ജി.എമ്മാണ് വരാന്‍പോകുന്നത്.

പ്രായോഗികപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതിയുടെ അനുമതി വാങ്ങാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് ബി.സി.സി.ഐ.യുടെ പ്രതീക്ഷ. സൗരവിനെപ്പോലൊരാളുടെ സാന്നിധ്യം ഗുണമാകുമെന്നും അവര്‍ കരുതുന്നു. കോടതി അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ ഇളവനുവദിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ബില്‍ കൊണ്ടുവന്നേക്കുമെന്നും കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

