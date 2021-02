മുംബൈ: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 19 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് സ്ഥാനം നഷ്ടമായി.

ഋഷ്ഭ് പന്ത് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡ് താരം ഇഷാന്‍ കിഷന്‍, മുംബൈ താരം സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ രാഹുല്‍ തെവാത്തിയ എന്നിവര്‍ക്കും സീമിയര്‍ ടീമിലേക്ക് വിളിയെത്തി.

കഴിഞ്ഞ ഐ.പി.എല്ലില്‍ കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്കായി തിളങ്ങിയ വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തിക്കും ടീമിലേക്ക് വിളിയെത്തി. നേരത്തെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പര്യടനത്തിനുള്ള ടീമില്‍ വരുണിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പരിക്ക് കാരണം പുറത്താകുകയായിരുന്നു.

ജസ്പ്രീതം ബുംറയ്ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചപ്പോള്‍ പരിക്ക് കാരണം മുഹമ്മദ് ഷമിയെ പരിഗണിച്ചില്ല. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി. തമിഴ്‌നാട് താരം ടി. നടരാജന്‍, അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍, ശിഖര്‍ ധവാന്‍ എന്നിവരും ടീമിലുണ്ട്.

ഇന്ത്യന്‍ ടീം

വിരാട് കോലി (ക്യാപ്റ്റന്‍), രോഹിത് ശര്‍മ (വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍), കെ.എല്‍. രാഹുല്‍, ശിഖര്‍ ധവാന്‍, ശ്രേയസ് അയ്യര്‍, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, ഋഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹല്‍, വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി, അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍, വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍, രാഹുല്‍ തെവാത്തിയ, ടി. നടരാജന്‍, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍, ദീപക് ചാഹര്‍, നവ്ദീപ് സെയ്‌നി, ഷാര്‍ദുല്‍ താക്കൂര്‍.

