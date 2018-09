അബൂദാബി: ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികള്‍ ബംഗ്ലാദേശ്. സൂപ്പര്‍ ഫോറിലെ അവസാന മത്സരത്തില്‍ പാകിസ്താനെ 37 റണ്‍സിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഫൈനലിലേക്ക് ടിക്കെറ്റെടുത്തത്. 240 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ പാകിസ്താന് നിശ്ചിത ഓവറില്‍ 202 റണ്‍സെടുക്കാനെ കഴിഞ്ഞുള്ളു. സ്‌കോര്‍: ബംഗ്ലദേശ് 48.5 ഓവറില്‍ 239നു പുറത്ത്; പാകിസ്താന്‍ 50 ഓവറില്‍ ഒമ്പതിന് 202. വെള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചിനാണ് ഫൈനല്‍.

18 റണ്‍സിനിടയില്‍ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട പാകിസ്താന്റെ തുടക്കം തന്നെ തകര്‍ച്ചയോടെയായിരുന്നു. ഫഖര്‍ സമാനും ബാബര്‍ അസമും ഒരു റണ്ണിന് പുറത്തായപ്പോള്‍ സര്‍ഫറാസ് പത്ത് റണ്‍സെടുത്ത് ക്രീസ് വിട്ടു. പിന്നീട് ഷുഐബ് മാലിക്കും ഫഖര്‍ സമാനും പാക് ഇന്നിങ്‌സ് മുന്നോട്ടുനയിച്ചു. എന്നാല്‍ 30 റണ്‍സെടുത്ത് നില്‍ക്കെ മാലിക്കിനെ പുറത്താക്കി റൂബെല്‍ ബുസൈന്‍ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചു. പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ ഷദാബ് ഖാന് (4) അധികം ആയുസുണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്നാല്‍ ആറാം വിക്കറ്റില്‍ ആസിഫ് അലിയും ഫഖര്‍ സമാനും വീണ്ടും പാക് ആരാധകര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്‍കി. ഇരുവരും 71 റണ്‍സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. ആസിഫ് അലിയെ (31) ലിറ്റണ്‍ ദാസിന്റെ കൈയിലെത്തിച്ച് മെഹ്ദി ഹസന്‍ മിറാസ് ബംഗ്ലാദേശിനെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. രണ്ട് റണ്‍സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നതിനിടെ ഇമാമുല്‍ ഹഖും പുറത്തായി. 105 പന്തില്‍ 83 റണ്‍സായിരുന്നു ഇമാമുല്‍ ഹഖിന്റെ സമ്പാദ്യം. അവസാന ഓവറുകളില്‍ പാകിസ്താന്‍ വാലറ്റത്തിന് കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതോടെ 202 റണ്‍സില്‍ ഇന്നിങ്‌സ് അവസാനിച്ചു. മുഹമ്മദ് നവാസും ഹസന്‍ അലിയും എട്ടുവീതം റണ്‍സ് നേടി ക്രീസ് വിട്ടു. ഷഹീന്‍ അഫ്രീദി 14 റണ്‍സുമായും ജുനൈദ് ഖാന്‍ മൂന്ന് റണ്‍സുമായും പുറത്താകാതെ നിന്നു. 10 ഓവറില്‍ 43 റണ്‍സ് വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റെടുത്ത മുസ്തഫിസുര്‍ റഹ്മാന്‍ ബംഗ്ലാദേശ് ബൗളിങ്ങില്‍ മികച്ചുനിന്നു.

നേരത്തെ സെഞ്ചുറിക്ക് ഒരു റണ്‍ അകലെ പുറത്തായ മുഷ്ഫിഖുര്‍ റഹീമും മുഹമ്മദ് മിഥുനുമാണ് ബംഗ്ലാദേശിന് ഭേദപ്പെട്ട സ്‌കോര്‍ സമ്മാനിച്ചത്. ആദ്യ അഞ്ച് ഓവറിനുള്ളില്‍ തന്നെ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ ബംഗ്ലാദേശിനെ 116 പന്തില്‍ നിന്ന് 99 റണ്‍സെടുത്ത മുഷ്ഫിഖര്‍ റഹീമും 84 പന്തില്‍ നിന്ന് 60 റണ്‍സെടുത്ത മുഹമ്മദ് മിഥുനും ചേര്‍ന്ന 144 റണ്‍സ് കൂട്ടുകെട്ട് കര കയറ്റുകയായിരുന്നു.

പാകിസ്താനായി ഒന്‍പത് ഓവറില്‍ 19 റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങി ജുനൈദ് ഖാന്‍ നാലു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ഷഹീന്‍ അഫ്രീദി, ഹസന്‍ അലി എന്നിവര്‍ രണ്ടു വിക്കറ്റ് വീതം നേടി.

