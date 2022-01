മൗണ്ട് മൗംഗനുയി (ന്യൂസീലൻഡ്): ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ജേതാക്കളായ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെ അട്ടിമറിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ എട്ടു വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ജയം.

അഞ്ചാം ദിനം ജയിക്കാനാവശ്യമായിരുന്ന 40 റണ്‍സ് 16.5 ഓവറില്‍ രണ്ടു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ബംഗ്ലാദേശ് മറികടന്നു. സ്‌കോര്‍: ന്യൂസീലന്‍ഡ്: 328/10, 169/10, ബംഗ്ലാദേശ്: 458/10, 42/2.

🔹 First win v New Zealand in New Zealand (in all formats)

🔹 First Test win v New Zealand

🔹 First away Test win against a team in the top five of the ICC Rankings

🔹 12 crucial #WTC23 points!



