മുംബൈ: 33 മാസം നീണ്ട 'ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണം' അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബോര്‍ഡ് (ബി.സി.സി.ഐ) വീണ്ടും സ്വതന്ത്രഭരണത്തിലേക്ക്.

ബി.സി.സി.ഐ.യുടെ 39-ാം അധ്യക്ഷനായി ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ കൂടിയായ സൗരവ് ഗാംഗുലി ചുമതലയേറ്റു. ബുധനാഴ്ച മുംബൈയില്‍ നടന്ന വാര്‍ഷിക യോഗത്തിലാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികള്‍ അധികാരമേറ്റത്.

കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ മകന്‍ ജയ് ഷാ സെക്രട്ടറിയും മലയാളിയായ ജയേഷ് ജോര്‍ജ് ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിയുമായി. ഉത്തരാഖണ്ഡുകാരനായ മഹിം വര്‍മ വൈസ് പ്രസിഡന്റും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂറിന്റെ സഹോദരന്‍ അരുണ്‍ ധുമല്‍ ട്രഷററുമായി ചുമതലയേറ്റു.

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിനെ നവീകരിക്കാന്‍ ജസ്റ്റിസ് ലോധ അധ്യക്ഷനായ സമിതി നിര്‍ദേശിച്ചതനുസരിച്ച്, വിനോദ് റായ് അധ്യക്ഷനായ സമിതിയാണ് കഴിഞ്ഞ 33 മാസമായി ബി.സി.സി.ഐ. ഭരണം നിര്‍വഹിച്ചത്. പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതോടെ വിനോദ് റായ് സമിതിയുടെ ദൗത്യം കഴിഞ്ഞു. ഭാരവാഹികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന് പുതിയ ദിശാബോധം നല്‍കിയ ക്യാപ്റ്റനായി പേരെടുത്ത ഗാംഗുലി സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തെത്തുന്നത് ഏവരും പ്രതീക്ഷയോടെ കാണുന്നു. അഞ്ചുവര്‍ഷമായി ബംഗാള്‍ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹിയായ ഗാംഗുലിക്ക് ബി.സി.സി.ഐ. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് 10 മാസം മാത്രമേ ഇരിക്കാനാകൂ. തുടര്‍ച്ചയായി ആറുവര്‍ഷം ഭാരവാഹികളായവര്‍ പിന്നീട് മൂന്നുവര്‍ഷം മാറിനില്‍ക്കണമെന്ന നിബന്ധനയുള്ളതുകൊണ്ടാണിത്.

അഴിമതിയുമായി സന്ധിയില്ല

''ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന് ഇത് പുതിയ തുടക്കമാകും. എനിക്കിവിടെ പലതും ചെയ്യാനാകും. ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ നയിച്ചതുപോലെതന്നെയായിരിക്കും ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിലും എന്റെ നയം. അഴിമതിയുമായി സന്ധിയില്ല. വിശ്വാസ്യതയില്‍ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല'' - ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു

ധോനിയെക്കുറിച്ച്

''ചാമ്പ്യന്‍മാര്‍ അത്രയെളുപ്പം ഒന്നും അവസാനിപ്പിക്കാറില്ല. ഞാന്‍ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം, എല്ലാവര്‍ക്കും അര്‍ഹമായ പരിഗണന കിട്ടും.''

Content Highlights: Back to BCCI from CoA after 33 months