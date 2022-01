ഹൊബാര്‍ട്ട്: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അഞ്ചാമത്തെ ആഷസ് ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ 303 റണ്‍സിന് പുറത്ത്. സെഞ്ചുറി നേടിയ ട്രാവിസ് ഹെഡാണ് ഓസീസ് ഇന്നിങ്‌സിന്റെ നെടുംതൂണായത്. താരം 101 റണ്‍സെടുത്തു.

74 റണ്‍സെടുത്ത കാമറൂണ്‍ ഗ്രീനും 44 റണ്‍സ് നേടിയ മാര്‍നസ് ലബൂഷെയ്‌നും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ആറുവിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 241 റണ്‍സ് എന്ന നിലയില്‍ രണ്ടാം ദിനം ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ഓസീസിനുവേണ്ടി അലെക്‌സ് ക്യാരിയും നഥാന്‍ ലിയോണും പിടിച്ചുനിന്നു.

ക്യാരി 24 റണ്‍സെടുത്തപ്പോള്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ലിയോണ്‍ 31 റണ്‍സെടുത്തു. ഇംഗ്ലണ്ടിനുവേണ്ടി മാര്‍ക്ക് വുഡും സ്റ്റ്യുവര്‍ട്ട്‌ ബ്രോഡും മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീതമെടുത്തപ്പോള്‍ ഒലി റോബിന്‍സണും ക്രിസ് വോക്‌സും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം നേടി.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റിങ് തകര്‍ച്ച നേരിടുകയാണ്. 81 റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നാല് ബാറ്റര്‍മാര്‍ പുറത്തായി. റോറി ബേണ്‍സ് (0), സാക്ക് ക്രോളി (18), ഡേവിഡ് മലാന്‍ (25), ജോ റൂട്ട് (34) എന്നിവരാണ് പുറത്തായത്. പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ് മൂന്നുവിക്കറ്റെടുത്തു. റോറി ബേണ്‍സ് റണ്‍ ഔട്ടായിരുന്നു.

Content Highlights: Australia vs England fifth ashes test 2022 day two