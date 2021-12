അഡ്‌ലെയ്ഡ്: ആഷസിലെ ഡേ-നൈറ്റ് ടെസ്റ്റില്‍ പിടിമുറുക്കി ഓസ്‌ട്രേലിയ. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ നാലാം ദിവസത്തെ മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ ഓസീസ് ഉയര്‍ത്തിയ 468 റണ്‍സെന്ന വമ്പന്‍ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 82 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ്. നാലാം ദിനത്തിലെ അവസാന പന്തില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ജോ റൂട്ടിനെ (24) പുറത്താക്കിയ മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രതീക്ഷ കെടുത്തി.

ഹസീബ് ഹമീദ് (0), ഡേവിഡ് മലാന്‍ (20), റോറി ബേണ്‍സ് (34) എന്നിവരാണ് പുറത്തായ മറ്റ് താരങ്ങള്‍. മൂന്ന് റണ്‍സുമായി ബെന്‍ സ്റ്റോക്ക്‌സാണ് ക്രീസില്‍. ഒരു ദിവസവും ആറു വിക്കറ്റും ശേഷിക്കേ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വിജയത്തിലേക്ക് വേണ്ടത് 386 റണ്‍സാണ്.

നേരത്തെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് 230 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്ത ഓസ്‌ട്രേലിയ 468 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് മുന്നില്‍ വെച്ചത്.

മാര്‍നസ് ലബുഷെയ്ന്‍ (51), ട്രാവിഡ് ഹെഡ് (51) എന്നിവരുടെ അര്‍ധ സെഞ്ചുറികളാണ് ഓസീസിനെ 230-ല്‍ എത്തിച്ചത്.

ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് 473 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്ത ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരേ ഇംഗ്ലണ്ട് 236 റണ്‍സിന് പുറത്തായിരുന്നു.

