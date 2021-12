അഡ്ലെയ്ഡ്: രണ്ടാം ആഷസ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിലെ മത്സരം അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലണ്ട് പരുങ്ങലില്‍.

മത്സരത്തിനിടെയുണ്ടായ ശക്തമായ മിന്നലിനെ തുടര്‍ന്ന് അമ്പയര്‍മാര്‍ രണ്ടാം ദിവസത്തെ കളി നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സ്റ്റമ്പെടുക്കുമ്പോള്‍ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 17 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്. ഓസീസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് സ്‌കോറായ 473-നേക്കാള്‍ 456 റണ്‍സ് പിന്നിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട്.

ഡേവിഡ് മലാന്‍ (1*), ക്യാപ്റ്റന്‍ ജോ റൂട്ട് (5*) എന്നിവരാണ് ക്രീസില്‍. ഓപ്പണര്‍മാരായ ഹസീബ് ഹമീദ് (6), റോറി ബേണ്‍സ് (4) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് നഷ്ടമായത്.

നേരത്തെ ഓസീസ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് ഒമ്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 473 റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. സെഞ്ചുറി നേടിയ മാര്‍നസ് ലബുഷെയ്ന്‍ (103) അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ (95), സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് (93), അലക്‌സ് കാരി (51) എന്നിവരുടെ ഇന്നിങ്‌സുകളാണ് ഓസീസിനെ മികച്ച സ്‌കോറിലെത്തിച്ചത്.

Content Highlights: australia vs england 2nd ashes test stumps on day 2 australia are in control