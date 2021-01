ബ്രിസ്‌ബെയ്ന്‍: ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ നാലാം ടെസ്റ്റില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് മൂന്നാം വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. 36 റണ്‍സെടുത്ത സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെയാണ് നഷ്ടമായത്. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഇന്ന് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദറാണ് സ്മിത്തിനെ പറഞ്ഞയച്ചത്. സ്മിത്ത് പുറത്താകുമ്പോള്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ 87 ന് മൂന്ന് എന്ന നിലയിലാണ്.

ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓസീസിന് പതിനേഴ് റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടെ തന്നെ ഓപ്പണര്‍മാരെ രണ്ടുപേരെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു റണ്‍ മാത്രമെടുത്ത ഡേവിഡ് വാര്‍ണറെ ആദ്യ ഓവറില്‍ തന്നെ സിറാജും അഞ്ചു റണ്ണെടുത്ത മാര്‍ക്കസ് ഹാരിസിനെ ശാര്‍ദുല്‍ താക്കൂര്‍ മടക്കിയത്. ആദ്യ ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തില്‍ സെക്കന്‍ഡ് സ്ലിപ്പില്‍ രോഹിത് ശര്‍മ പിടികൂടുകയായിരുന്ന. 23 പന്തില്‍ നിന്ന് അഞ്ചു റണ്ണെടുത്ത ഹാരിസിനെ ഒന്‍പതാം ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തില്‍ വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദറാണ് ക്യാച്ചെടുത്തത്.

എന്നാൽ, ഒൻപതാം ഓവർ മുതൽ കൂട്ടുചേർന്ന സ്റ്റീവ് സ്മിത്തും മാർനസ് ലബുഷെയ്നും മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ മാതൃകയിൽ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലബുഷെയ്ൻ ഇന്നിങ്സ് പ്രതിരോധിക്കുമ്പോൾ സ്കോറിങ്ങിന് വേഗത കൂട്ടുന്ന പ്രകടനമാണ് സ്മിത്ത് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിയുമ്പോൾ രണ്ടിന് 65 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുവരും ചേർന്ന്.

മുഴുവന്‍ പുതുക്കക്കാരെയും കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ നേരിടാനിറങ്ങുന്നത്. ടി. നടരാജനും വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദറും അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നുണ്ട്. മുഹമ്മദ് സിറാജും ശാര്‍ദുല്‍ താക്കൂറുമാണ് ബൗളിങ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുന്നത്. നടരാജന്‍ പരിക്കേറ്റ ബുംറയ്ക്കും സുന്ദര്‍ ആര്‍. അശ്വിനു പകരവുമാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി കളിക്കുന്ന മുന്നൂറാമത്തെ താരമായിരിക്കുകയാണ് നടരാജന്‍. ഒരു പരമ്പരയിലെ മൂന്ന് ഫോര്‍മാറ്റിലും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതിന്റെ റെക്കോഡും നടരാജന് സ്വന്തമാണ്.

ഇരു ടീമുകളും ഓരോ മത്സരം ജയിച്ച് തുല്ല്യനിലയിലായ പരമ്പരയിലെ അവസാന ടെസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിര്‍ണായകമാണ്. അഡ്‌ലെയ്ഡില്‍ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ എട്ട് വിക്കറ്റിന് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോള്‍ മെല്‍ബണില്‍ എട്ട് വിക്കറ്റിന് തന്നെ ഇന്ത്യ അത്ഭുതകരമായി തിരിച്ചടിച്ചു. മെല്‍ബണില്‍ നടന്ന ആവേശകരമായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അവിശ്വസനീയമായ പോരാട്ടത്തിലൂടെ സമനിലയിലാക്കുകയും ചെയ്തു.

The stuff dreams are made of. A perfect treble for @Natarajan_91 as he is presented with #TeamIndia's Test 🧢 No. 300. It can't get any better! Natu is now an all-format player. #AUSvIND pic.twitter.com/cLYVBMGfFM