കൊളംബോ: ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ ശ്രീലങ്കയില്‍ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഏഷ്യ കപ്പ് ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്റ് ഉപേക്ഷിച്ചു.

ശ്രീലങ്കയില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.

നേരത്തെ പാകിസ്താനില്‍ നടത്താനിരുന്ന ടൂര്‍ണമെന്റ് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

ജൂണില്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ് നടത്താന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ശ്രീലങ്ക ക്രിക്കറ്റ് സി.ഇ.ഒ ആഷ്‌ലി ഡിസില്‍വ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ടൂര്‍ണമെന്റ് ഒരു വര്‍ഷം നീട്ടിവെക്കുകയായിരുന്നു. 2023 ലോകകപ്പുവരെ ടീമുകള്‍ക്ക് ദീര്‍ഘമായ ഒഴിവില്ലാത്തതിനാല്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

