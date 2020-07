ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ്-19 രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്റ് നടക്കില്ലെന്ന് ബി.സി.സി.ഐ പ്രസസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി. വ്യാഴാഴ്ച ഏഷ്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സില്‍ (എ.സി.സി) യോഗം ചേരാനിരിക്കെയാണ് ഗാംഗുലി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിക്രാന്ത് ഗുപ്തയുമായി നടത്തിയ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം ലൈവിലാണ് ഗാംഗുലി ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഏഷ്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സില്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പാകിസ്താനായിരുന്നു നേരത്തെ ഏഷ്യാ കപ്പിന് വേദിയാകേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അവിടെ കളിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ വിസമ്മതം അറിയിച്ചതോടെ വേദി യു.എയഇയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.

താരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമാണ് മുഖ്യമെന്നും അതുകൊണ്ട് തിടുക്കപ്പെട്ട് പരമ്പരകള്‍ കളിക്കാന്‍ ബി.സി.സി.ഐ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു. ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഐ.സി.സി എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഐ.പി.എല്ലിന്റെ ഭാവിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

