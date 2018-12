പെര്‍ത്ത്: ഓസീസിനെതിരേ വെള്ളിയാഴ്ച പെര്‍ത്തില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള 13 അംഗ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ചു പേസര്‍മാരും പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടപ്പോള്‍ ആര്‍. അശ്വിനെയും രോഹിത് ശര്‍മയേയും ഒഴിവാക്കി. പരിക്ക് കാരണമാണ് ഇരുവര്‍ക്കും സ്ഥാനം നഷ്ടമായത്.

അഡ്‌ലെയ്ഡ് ടെസ്റ്റില്‍ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ പുറംഭാഗത്താണ് രോഹിത്തിന് പരിക്കേറ്റത്. പേശീവലിവാണ് അശ്വിന് വിനയായത്. അഡ്‌ലെയ്ഡില്‍ അശ്വിന്‍ ആറു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. അശ്വിന് പകരം രവീന്ദ്ര ജഡേജ ടീമില്‍ ഇടംപിടിച്ചു. രോഹിത്തിന് പകരം ഹനുമ വിഹാരിയും ടീമിലെത്തി. പരിക്ക് കാരണം ആദ്യ ടെസ്റ്റ് നഷ്ടമായ പൃഥ്വി ഷാ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും ടീമിലില്ല.

ഒന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യന്‍ പേസര്‍മാര്‍ നടത്തിയത്. രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും ഓസീസിനെ ഓള്‍ഔട്ടാക്കാന്‍ ഇന്ത്യക്കു കഴിഞ്ഞു. 20 വിക്കറ്റുകളില്‍ 14 എണ്ണവും വീഴ്ത്തിയത് പേസര്‍മാരായിരുന്നു. പേസുള്ള പെര്‍ത്തിലെ പിച്ചില്‍ മുഹമ്മദ് ഷമി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഇശാന്ത് ശര്‍മ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം ഒരാള്‍കൂടി സ്ഥാനം പിടിക്കും. ഭുവനേശ്വറോ അല്ലെങ്കില്‍ ഉമേഷ് യാദവോ എന്നത് നാളെ അറിയാം. ഇരുവരും ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ കളിച്ചിരുന്നില്ല.

ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി നേരിട്ടെങ്കിലും പെര്‍ത്തിലും അതേ ടീമിനെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ നിലനിര്‍ത്താനാണ് സാധ്യത.

ഇന്ത്യയുടെ 13 അംഗ പട്ടിക- വിരാട് കോലി (ക്യാപ്റ്റന്‍), ലോകേഷ് രാഹുല്‍, മുരളി വിജയ്, ചേതേശ്വര്‍ പൂജാര, അജിങ്ക്യ രഹാനെ, ഹനുമാ വിഹാരി, റിഷഭ് പന്ത്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഇഷാന്ത് ശര്‍മ, മുഹമ്മദ് ഷമി, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍, ഉമേഷ് യാദവ്.

Content Highlights: ashwin rohit ruled out ravindra jadeja included in 13 men squad for perth test