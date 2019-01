പാറ്റ്‌ന: രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില്‍ ഒരു സീസണില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റെടുക്കുന്ന ബൗളര്‍ എന്ന റെക്കോഡ് ഇനി ബിഹാറിന്റെ ഇടംകൈയന്‍ സ്പിന്നര്‍ അഷുതോഷ് അമനു സ്വന്തം. ചൊവ്വാഴ്ച മണിപ്പൂരിനെതിരേ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ സഗത്പാം സിങ്ങിനെ വിക്കറ്റിനു മുന്നില്‍ കുടുക്കിയതോടെയാണ് അഷുതോഷ് റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

1974-75 സീസണില്‍ ഡല്‍ഹിക്കായി 64 വിക്കറ്റെടുത്ത മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനും ഇടംകൈയന്‍ സ്പിന്നറുമായ ബിഷന്‍ സിങ് ബേദിയുടെ 44 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോഡാണ് അഷുതോഷ് മറികടന്നത്. മണിപ്പൂരിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ 11 വിക്കറ്റെടുത്തതോടെ ഈ സീസണിലെ അഷുതോഷിന്റെ വിക്കറ്റ് നേട്ടം 68 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

ഈ സീസണില്‍ 50 വിക്കറ്റ് പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ ടീം അംഗങ്ങളില്‍ ചിലരാണ് തന്നെ ബിഷന്‍ സിങ് ബേദിയുടെ റെക്കോഡിനെ കുറിച്ച് ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചതെന്ന് അഷുതോഷ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യന്‍ എയര്‍ ഫോഴ്‌സിലെ അക്കൗണ്ട്‌സ് വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഈ ബിഹാര്‍ താരം. 2014 നവംബറിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് എ അരങ്ങേറ്റം.

