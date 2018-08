ലോര്‍ഡ്‌സ്: ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ തുടക്കം ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് തീര്‍ത്തും നിരാശ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. മഴ മൂലം ആദ്യ ദിനം ലോര്‍ഡ്‌സില്‍ ഒരൊറ്റ പന്ത് പോലും എറിയാതിരുന്നപ്പോള്‍ രണ്ടാം ദിനം ഇന്ത്യക്ക് മൂന്നു വിക്കറ്റും നഷ്ടമായി. ഇതുരണ്ടും ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര സന്തോഷം നല്‍കുന്ന കാര്യമല്ല.

രണ്ടാം ദിനത്തിലും കളിക്കാരേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ സമയം മഴയാണ് കളിച്ചത്. ആകെ 8.3 ഓവര്‍ മാത്രമാണ് പന്തെറിയാനായത്. എന്നാല്‍ ആ മഴക്കളിക്കിടയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കാണികള്‍ക്ക് സന്തോഷം നല്‍കുന്ന ഒരു കാഴ്ച്ച ലോഡ്‌സിലുണ്ടായി. ഇതിഹാസ താരത്തിന്റെ മകനാണെന്ന ജാഡകളൊന്നുമില്ലാതെ സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ അര്‍ജുന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ ലോഡ്‌സിലെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിനെ സഹായിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ കാഴ്ച്ച.

ലണ്ടനിലെ തുടര്‍ച്ചയായ മഴ മൂലം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് സാധാരണ ഡ്യൂട്ടി സമയത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ സമയമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇവരെ സഹായിക്കാന്‍ അര്‍ജുന്‍ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അച്ഛന്‍ സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ ഇതിന് സാക്ഷിയായി ഗാലറിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം ബോളിവുഡ്‌ താരം രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങും സംവിധായകന്‍ കബീര്‍ ഖാനും. അര്‍ജുന്റെ സഹായിക്കാനുള്ള ഈ മനസ്സിനെ അഭിനന്ദിച്ച് 'ലോര്‍ഡ്‌സ് ക്രിക്കറ്റ്‌ ഗ്രൗണ്ട്' തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പേജില്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ ലണ്ടനിലെ മെര്‍ച്ചന്റ് ടെയ്‌ലര്‍ സ്‌കൂള്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ നടന്ന ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ പരിശീലനത്തിലും താരമായിരുന്നു അര്‍ജുന്‍. ഇന്ത്യന്‍ ടീമംഗങ്ങള്‍ക്ക് പന്തെറിഞ്ഞു കൊടുത്താണ് അര്‍ജുനും പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. മികച്ച രീതിയില്‍ ബൗണ്‍സര്‍ എറിയുന്ന അര്‍ജുന്റെ ഒരു പന്ത് കോലിക്ക് തൊടാനായില്ല. ടി ട്വന്റി പരമ്പരയ്ക്ക് മുമ്പും ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിനൊപ്പം അര്‍ജുനുണ്ടായിരുന്നു.

ശ്രീലങ്കക്കെതിരായ യൂത്ത് ടെസ്റ്റില്‍ കളിച്ച ഇന്ത്യന്‍ അണ്ടര്‍-19 ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന അര്‍ജുന് ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമില്‍ ഇടം നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതോടെ ഒഴിവു സമയം ആഘോഷിക്കാന്‍ അര്‍ജുന്‍ ലണ്ടനിലെത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിക്കറ്റ് താരം ഡാനിയേല വയറ്റുമൊത്തുള്ള അര്‍ജുന്റെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

