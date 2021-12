മുംബൈ: ടി20 നായക സ്ഥാനം സ്വമേധയ ഒഴിഞ്ഞ വിരാട് കോലിയില്‍ നിന്ന് ഏകദിന നായകസ്ഥാനവും രോഹിത് ശര്‍മ്മയ്ക്ക് കൈമാറിയെന്ന് ബിസിസിഐ സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുതല്‍ ചര്‍ച്ചാവിഷയം രോഹിത്തും കോലിയും തമ്മിലുള്ള പ്രശനങ്ങളാണ്. ഒരു താരവും സ്‌പോര്‍ട്‌സിന് മുകളിലല്ലെന്ന പ്രതികരണം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും മുൻ ബി.സി.സി.ഐ അധ്യക്ഷനുമായ അനുരാഗ് ഠാക്കൂര്‍. കോലിയും രോഹിത്തും തമ്മില്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ ബിസിസിഐ അതില്‍ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും ഠാക്കൂര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഏതൊക്കെ താരങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ എന്തൊക്കെ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ബന്ധപ്പെട്ട ഫെഡറേഷനുകളും അസോസിയേഷനുകളുമാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത്. ഇന്ത്യ ടുഡേയോട് സംസാരിക്കവേ ഠാക്കൂര്‍ തന്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമാക്കി. നിലവില്‍ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ മാത്രമാണ് കോലി ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത്. ഏകദിനത്തിലും ടി20യിലും രോഹിത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റന്‍.

ഐസിസി കിരീടമില്ലെന്ന പേരില്‍ കോലിയെ നായകസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയത് ശരിയല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകര്‍ വാദിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയെ നയിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചപ്പോഴെല്ലാം രോഹിത് കഴിവ് തെളിയിച്ചുവെന്നും ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നായകനായ രോഹിത്ത് ഇന്ത്യയെ നയിക്കാന്‍ യോഗ്യനാണെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകര്‍ വാദിക്കുന്നത്. ടി20 നായകസ്ഥാനം ഒഴിയരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കോലി അത് അനുസരിച്ചില്ലെന്നും രണ്ട് വൈറ്റ് ബോള്‍ ഫോര്‍മാറ്റില്‍ രണ്ട് നായകര്‍ ശരിയല്ലെന്നതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ തീരുമാനം എന്നുമാണ് ബിസിസിഐ പറയുന്നത്.

