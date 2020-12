മെല്‍ബണ്‍: മുഹമ്മദ് ഷമി പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടി. ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനം പേസര്‍ ഉമേഷ് യാദവ് പരിക്കേറ്റ് മടങ്ങി.

മത്സരത്തില്‍ തന്റെ നാലാം ഓവര്‍ എറിയുന്നതിനിടെയാണ് ഉമേഷ് അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഉടന്‍ തന്നെ ടീം ഫിസിയോ എത്തി താരത്തെ പരിശോധിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം മൈതാനത്ത് നിന്ന് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് സിറാജാണ് പിന്നീട് ഓവര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഉമേഷിനെ സ്‌കാനിങ്ങിന് വിധേയനാക്കിയതായി ബി.സി.സി.ഐ അറിയിച്ചു.

ഓസീസ് ഓപ്പണര്‍ ജോ ബേണ്‍സിന്റെ വിക്കറ്റെടുത്ത് മികച്ച ഫോമിലായിരുന്നു താരം.

പരിക്ക് മൂലം പേസര്‍മാരായ ഇഷാന്ത് ശര്‍മ, മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നിവരുടെ സേവനം നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായതാണ്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഉമേഷിനും പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത്. ഉമേഷിന്റെ പരിക്ക് എത്രത്തോളം സാരമുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

