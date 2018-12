സെഞ്ചൂറിയന്‍: പാകിസ്താനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് വിജയം. 63 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന ഹാഷിം അംലയുടെ മികവില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആറു വിക്കറ്റ് വിജയം സ്വന്തമാക്കി. സ്‌കോര്‍: പാകിസ്താന്‍ 181, 190. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 223, നാലുവിക്കറ്റിന് 151.

ഇതോടെ മൂന്നു ടെസ്റ്റുകളുടെ പരമ്പരയില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മുന്നിലെത്തി (1-0). 149 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ആതിഥേയര്‍ക്കുവേണ്ടി ഓപ്പണര്‍ ഡീന്‍ എല്‍ഗാര്‍ (50), ഹാഷിം ആംല (63*) എന്നിവര്‍ തിളങ്ങിയതോടെ ജയം എളുപ്പമായി. രണ്ടാം വിക്കറ്റില്‍ ഇരുവരും 119 റണ്‍സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണുണ്ടാക്കിയത്. 11 വിക്കറ്റെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പേസ് ബൗളര്‍ ഡുവാന്‍ ഒലീവിയര്‍ ടെസ്റ്റിലെ താരമായി.

നേരത്തെ പാകിസ്താന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സ് 181 റണ്‍സിനും രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്‌സ് 190 റണ്‍സിനും അവസാനിച്ചിരുന്നു. പാകിസ്താന്‍ നിരയില്‍ ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ ബാബര്‍ അസമും (71) രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഇമാമുല്‍ ഹഖും (57) ഷാന്‍ മസൂദും മാത്രമേ (65) പിടിച്ചു നിന്നുള്ളൂ.

