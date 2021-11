വിദര്‍ഭ: ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റില്‍ അനുവദനീയമായ നാല് ഓവറുകളും മെയ്ഡനാക്കി ആദ്യം ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. തൊട്ടടുത്തദിവസം ഹാട്രിക് അടക്കം നാലു വിക്കറ്റ്. ഇരുകൈകൊണ്ടും ബൗള്‍ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്. രണ്ടേരണ്ടു ദിവസംകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റില്‍ താരമായിരിക്കുകയാണ് വിദര്‍ഭ ബൗളര്‍ അക്ഷയ് കാര്‍നെവാര്‍. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അക്ഷയ് പന്തുകൊണ്ട് ലോകറെക്കോഡിട്ടത്. മണിപ്പുരിനെതിരേ നാല് ഓവറും മെയ്ഡന്‍ എറിഞ്ഞു. ഒപ്പം രണ്ടു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലോ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലോ ഇത്തരമൊരു നേട്ടം ആദ്യമാണ്. തൊട്ടടുത്തദിവസം 29-കാരന്‍ ബൗളര്‍ സിക്കിമിനെയും ഞെട്ടിച്ചു.

ഇത്തവണ ഹാട്രിക്. നാല് ഓവറില്‍ അഞ്ചു റണ്ണിന് നാല് വിക്കറ്റ്. അതില്‍ ഒരോവര്‍ മെയ്ഡനും. സിക്കിമിന്റെ അജിത് കാര്‍ത്തിക്, നായകന്‍ ക്രാന്തി കുമാര്‍, വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ആശിഷ് ഥാപ്പ എന്നിവരെയാണ് അക്ഷയ് തുടരെയുള്ള പന്തുകളില്‍ വീഴ്ത്തിയത്.

മണിപ്പുരിനെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് താരം ഇരുകൈകൊണ്ട് പന്തെറിഞ്ഞത്. ഇടംകൈയന്‍ സ്പിന്നറായ അക്ഷയ് വലംകൈയന്‍ ഓഫ് സ്പിന്നും ചെയ്യും. ഇരുകൈകൊണ്ടും പന്തെറിയാന്‍ കഴിയുന്ന ബൗളര്‍മാര്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ അപൂര്‍വമാണ്. ആംബിഡെക്ട്രസ് ബൗളര്‍മാര്‍ എന്നാണ് ഇവര്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. പാകിസ്താന്റെ ഹനീഫ് മുഹമ്മദ്, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഗ്രഹാം ഗൂച്ച്, ശ്രീലങ്കയുടെ ഹഷന്‍ തിലക്രത്‌ന എന്നിവര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരത്തില്‍ ഇരുകൈകൊണ്ടും പന്തെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മണിപ്പുരിനെതിരേ 167 റണ്‍സിനും സിക്കിമിനെതിരേ 130 റണ്‍സിനും വിദര്‍ഭ ജയിച്ചു.

