ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ച്: ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇന്നിങ്‌സില്‍ 10 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി റെക്കോഡിട്ടതിനു പിന്നാലെ ന്യൂസീലന്‍ഡ് ടീമില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി അജാസ് പട്ടേല്‍.

ബംഗ്ലാദേശ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമില്‍ നിന്നാണ് അജാസ് പുറത്തായിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളടങ്ങിയ പരമ്പരയ്ക്കായി രചിന്‍ രവീന്ദ്രയെയാണ് ഒരു സ്പിന്‍ ഓപ്ഷനായി ന്യൂസീലന്‍ഡ് ടീമിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരേ ഈ മാസം നടന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ മുംബൈ ടെസ്റ്റിലാണ് അജാസ് ഇന്നിങ്‌സില്‍ 10 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി റെക്കോഡിട്ടത്. ജിം ലേക്കര്‍, അനില്‍ കുംബ്ലെ എന്നിവര്‍ക്കുശേഷം ഒരു ഇന്നിങ്‌സില്‍ 10 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുന്ന ആദ്യ താരമാണ് അജാസ്. മുംബൈയിലെ പ്രകടനത്തിനു ശേഷം എഴുന്നേറ്റ്‌നിന്ന് കൈയടിച്ചാണ് ഇന്ത്യന്‍ കാണികള്‍ അജാസിനെ അഭിനന്ദിച്ചത്.

നിലവില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ കെയ്ന്‍ വില്യംസന്‍ പരുക്കില്‍നിന്ന് മോചിതനാകാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ടോം ലാഥം തന്നെയാകും ഈ പരമ്പരയില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡ് ടീമിനെ നയിക്കുക. ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കിടെയാണ് വില്യംസന് പരിക്കേല്‍ക്കുന്നത്.

