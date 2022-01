ആന്റിഗ്വ: അണ്ടര്‍ 19 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പില്‍ ചരിത്രം കുറിച്ചുകൊണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ സെമിയില്‍. ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ ശ്രീലങ്കയെ കീഴടക്കിയാണ് അഫ്ഗാന്‍ സെമി ബെര്‍ത്തുറപ്പിച്ചത്. ആവേശകരമായ മത്സരത്തില്‍ നാല് റണ്‍സിനാണ് അഫ്ഗാന്റെ വിജയം. സ്‌കോര്‍: അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ 47.1 ഓവറില്‍ 134 ന് ഓള്‍ ഔട്ട്. ശ്രീലങ്ക 46 ഓവറില്‍ 130 ന് ഓള്‍ ഔട്ട്.

ഇതാദ്യമായാണ് അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ ഐ.സി.സിയുടെ ഒരു പ്രധാന ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ സെമി ഫൈനലില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത്. സീനിയര്‍ ടീമിന് പോലും നേടാന്‍ സാധിക്കാതെ പോയ വലിയ നേട്ടമാണ് അണ്ടര്‍ 19 അഫ്ഗാന്‍ ടീം സ്വന്തമാക്കിയത്. 2022 അണ്ടര്‍ 19 ലോകകപ്പിന്റെ സെമിയിലെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടീമാണ് അഫ്ഗാന്‍. ഇംഗ്ലണ്ട് നേരത്തേ സെമി ഫൈനലിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ സെമിയില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടും അഫ്ഗാനും കൊമ്പുകോര്‍ക്കും.

ചെറിയ സ്‌കോര്‍ മാത്രം പിറന്ന മത്സരത്തില്‍ അഫ്ഗാന്‍ ഉയര്‍ത്തിയ 135 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ ശ്രീലങ്ക വെറും 130 റണ്‍സിന് ഓള്‍ ഔട്ടായി. ടോസ് നേടി ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ശ്രീലങ്കയുടെ തീരുമാനം ശരിവെയ്ക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ബൗളര്‍മാര്‍ കാഴ്ചവെച്ചത്.

