ആന്റിഗ്വ: ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ വരവ് ഫാസ്റ്റ് ബൗളിങ്ങെന്ന കലയെ നശിപ്പിച്ചെന്ന് മുന്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് ഫാസ്റ്റ് ബൗളിങ് ഇതിഹാസം ആന്‍ഡി റോബട്‌സ്.

ഇപ്പോഴത്തെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളര്‍മാര്‍ വേഗത്തില്‍ പന്തെറിയുന്നതിന് പകരം ലൈനിലും ലെങ്തിലുമാണ് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്നും റോബട്‌സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അണ്ടര്‍ 19 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യ - ബംഗ്ലാദേശ് മത്സരത്തിനിടെ മുന്‍ അയര്‍ലന്‍ഡ് ക്യാപ്റ്റന്‍ നീന്‍ ഒബ്രിയനോട് സംസാരിക്കവെയാണ് റോബട്‌സ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. നിലവിലെ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് ബൗളിങ് യൂണിറ്റ് കാണുമ്പോള്‍ തനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

''എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇപ്പോള്‍ വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിലെ ഫാസ്റ്റ് ബൗളിങ് 15-20 വര്‍ഷം മുമ്പുള്ളതുപോലെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. മഹാരഥന്മാര്‍ വിരമിച്ച ശേഷവും, ഞങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ കഴിവുള്ള ചില ചെറുപ്പക്കാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ വരവാണോ എന്നറിയില്ല ബൗളര്‍മാരെ വേഗത്തില്‍ പന്തെറിയാന്‍ അനുവദിക്കാത്തത്. യഥാര്‍ഥ ഫാസ്റ്റ് ബൗളിങ്ങിന് പകരം ഇന്ന് ആളുകള്‍ ലൈനിലും ലെങ്തിലുമാണ് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത്.'' - റോബട്‌സ് പറഞ്ഞു.

മൈക്കല്‍ ഹോള്‍ഡിങ്, ആന്‍ഡി റോബട്‌സ്, ജോയല്‍ ഗാര്‍നര്‍, കോളിന്‍ ക്രോഫ്റ്റ്, മാല്‍ക്കം മാര്‍ഷല്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് ഫാസ്റ്റ് ബൗളിങ് നിര ലോകക്രിക്കറ്റിലെ ഏതൊരു ബാറ്റിങ് ലൈനപ്പിനെയും വിറപ്പിക്കാന്‍ പോന്നതായിരുന്നു.

1975-ലും 1979-ലും ലോകകപ്പ് നേടിയ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് ടീമിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു റോബട്‌സ്. വിന്‍ഡീസിനായി 47 ടെസ്റ്റുകളില്‍ നിന്ന് 25.63 ബൗളിങ് ശരാശരിയില്‍ 202 വിക്കറ്റുകളും 56 ഏകദിനങ്ങളില്‍ നിന്ന് 20.35 ശരാശരിയില്‍ 87 വിക്കറ്റുകളും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

