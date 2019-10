ബെംഗളൂരു: വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി ഫൈനലില്‍ ഹാട്രിക്ക് നേടുന്ന ആദ്യ കര്‍ണടക ബൗളറെന്ന റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി അഭിമന്യു മിഥുന്‍.

ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന തമിഴ്‌നാട് - കര്‍ണാടക ഫൈനലിലാണ് മിഥുന്റെ റെക്കോഡ് പ്രകടനം. തമിഴ്‌നാട് ഇന്നിങ്‌സിന്റെ 50-ാം ഓവറില്‍ ഷാറുഖ് ഖാന്‍, മുഹമ്മദ്, മുരുകന്‍ അശ്വിന്‍ എന്നിവരെ തുടര്‍ച്ചയായ പന്തുകളില്‍ പുറത്താക്കിയാണ് മിഥുന്‍ ഹാട്രിക്ക് തികച്ചത്.

ഇതോടെ രഞ്ജി ട്രോഫിയിലും വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫിയിലും ഹാട്രിക്ക് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ താരമായിരിക്കുകയാണ് മിഥുന്‍.

A Hat-trick for Abhimanyu Mithun in the final over, becomes the first Karnataka bowler to take a hat-trick in #VijayHazare Trophy.

Tamil Nadu bowled out for 252 in 49.5 overs#KARvTN @paytm pic.twitter.com/A17K50jAxW