സൂറത്: ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ ചരിത്രനേട്ടവുമായി അഭിമന്യു മിഥുന്‍. ഒരു ഓവറില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയാണ് അഭിമന്യു ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിച്ചത്. സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്വന്റി-20 ട്രോഫിയില്‍ ഹരിയാനക്കെതിരായ സെമിഫൈനലിലായിരുന്നു അഭിമന്യു മിഥുന്റെ റെക്കോഡ് പ്രകടനം.

ഹരിയാനയുടെ ഇന്നിങ്‌സിലെ അവസാന ഓവറിലെ ആദ്യ നാല് പന്തുകളിലും അഭിമന്യു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അഞ്ചാം പന്ത് വൈഡ് ആയി. അടുത്ത പന്തില്‍ ഹരിയാന ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ സിംഗിളെടുത്തു. ഇന്നിങ്‌സിലെ അവസാന പന്തും വിക്കറ്റിലേക്കായിരുന്നു. ഇതോടെ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിലെത്തി. ഒരു ഓവറില്‍ ആറു വിക്കറ്റെന്ന അപൂര്‍വ്വനേട്ടം തലനാരിഴക്കാണ് അഭിമന്യുവിന് നഷ്ടമായത്.

ഓവര്‍ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കര്‍ണാടക പേസ് ബൗളര്‍ മൂന്ന് ഓവറില്‍ 37 റണ്‍സ് വഴങ്ങി വിക്കറ്റൊന്നുമില്ലാതെ നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവസാന ഓവര്‍ കഴിഞ്ഞതോടെ ബൗളിങ് ഫിഗര്‍ നാല് ഓവറില്‍ 39 റണ്‍സിന് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലായി.

ആദ്യം ഹിമാന്‍ഷു റാണയാണ് പുറത്തായത്. പിന്നീട് രാഹുല്‍ തെവതയ, സുമിത് കുമാര്‍ എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റ് കൂടി വീഴ്ത്തി. ഇതോടെ ഹാട്രിക് പൂര്‍ത്തിയായി. നാലാം പന്തില്‍ ഹരിയാനയുടെ ക്യാപ്റ്റന്‍ അമിത് മിശ്രയാണ് ക്രീസ് വിട്ടത്. കൃഷ്ണപ്പ ഗൗതം ക്യാച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു വൈഡിനും സിംഗിളിനും ശേഷം ജയന്ത് യാദവിനെ പുറത്താക്കി അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിലെത്തി.

അടുത്തിടെ വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി ഫൈനലില്‍ തമിഴ്‌നാടിനെതിരേ അഭിമന്യു ഹാട്രിക് നേടിയിരുന്നു. രഞ്ജി ട്രോഫിയിലും ഹാട്രിക് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2007-ല്‍ അരങ്ങേറ്റ രഞ്ജി മത്സരത്തില്‍ തന്നെയായിരുന്നു അഭിമന്യുവിന്റെ ഹാട്രിക്. ഇതോടെ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫി, വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി, രഞ്ജി ട്രോഫി എന്നീ ടൂര്‍ണമെന്റുകളില്‍ ഹാട്രിക് നേടുന്ന ആദ്യ താരമായിമാറി അഭിമന്യു.

ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില്‍ ഒരു ഓവറില്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബൗളര്‍ കൂടിയാണ് കര്‍ണാടക താരം. നേരത്തെ 2013-ല്‍ വിക്ടറി ഡേ ട്വന്റി-20 കപ്പില്‍ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ അല്‍-അമീന്‍ ഹുസൈന്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേടിയിരുന്നു.

