കറാച്ചി: പാകിസ്താനില്‍ പര്യടനം നടത്തുന്ന വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മൂന്ന് താരങ്ങള്‍ക്കും രണ്ട് സ്റ്റാഫുകള്‍ക്കുമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍ ഷായ് ഹോപ്പ്, സ്പിന്നര്‍ അകിയല്‍ ഹൊസെയ്ന്‍, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ജസ്റ്റിന്‍ ഗ്രീവ്‌സ്, സഹപരിശീലകന്‍ റോഡി എസ്റ്റ്വിക്ക്, ഫിസീഷ്യന്‍ അക്ഷയ് മാന്‍സിങ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇതോടെ പാകിസ്താന്‍-വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് പരമ്പര പ്രതിസന്ധിയിലായി. നേരത്തേ വിന്‍ഡീസ് ടീമിലെ നാല് പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. പുതിയ കേസുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ടീമില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒന്‍പതായി.

The fate of the West Indies' tour of Pakistan is in the hands of officials after more COVID-positive results 👇#PAKvWIhttps://t.co/MkAf0WlfQG