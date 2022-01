ബ്രിഡ്ജ്ടൗണ്‍: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ്. അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ട്വന്റി 20 മത്സരത്തില്‍ വിന്‍ഡീസ് 17 റണ്‍സിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തകര്‍ത്തു. തുടര്‍ച്ചയായി നാലുപന്തില്‍ നാലുവിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ജേസണ്‍ ഹോള്‍ഡറിന്റെ മികവിലാണ് വിന്‍ഡീസ് വിജയം നേടിയത്.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത വിന്‍ഡീസ് ഉയര്‍ത്തിയ 180 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മറുപടി ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് 19.5 ഓവറില്‍ 162 റണ്‍സിന് ഓള്‍ ഔട്ടായി. 20-ാം ഓവറിലെ രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല്, അഞ്ച് പന്തുകളില്‍ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയാണ് ഹോള്‍ഡര്‍ ചരിത്രം കുറിച്ചത്. വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനായി ; ഹാട്രിക്ക് നേടുകയും നാലുപന്തുകളില്‍ നാല് വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത ആദ്യ താരം എന്ന റെക്കോഡ് ഹോള്‍ഡര്‍ സ്വന്തമാക്കി. ഹോള്‍ഡറാണ് മത്സരത്തിലെ താരം. പരമ്പരയുടെ താരവും ഹോള്‍ഡറാണ്.

ക്രിസ് ജോര്‍ദാന്‍, ആദില്‍ റഷീദ്, സാഖിബ് മഹ്മൂദ്, സാം ബില്ലിങ്‌സ് എന്നിവരെയാണ് തുടര്‍ച്ചായ നാല് പന്തുകളില്‍ ഹോള്‍ഡര്‍ മടക്കിയത്. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ അനായാസ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാന്‍ ഹോള്‍ഡറിന് സാധിച്ചു. മത്സരത്തില്‍ 2.5 ഓവറുകളില്‍ നിന്ന് 27 റണ്‍സ് വിട്ടുനല്‍കി ഹോള്‍ഡര്‍ അഞ്ചുവിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

