ജക്കാര്‍ത്ത: ഇന്‍ഡൊനീഷ്യ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റണ്‍ കിരീടം ഇന്ത്യന്‍ താരം സൈന നേവാളിന്. ഫൈനലിനിടെ സ്പാനിഷ് താരം കരോളിനാ മാരിന്‍ പിന്മാറിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സൈന വിജയിയായത്. കാല്‍മുട്ടിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്ന് വേദന സഹിക്കാനാകാതെ അഞ്ചാം സീഡായ സ്പാനിഷ് താരം കോര്‍ട്ട് വിടുകയായിരുന്നു.

ആകെ 10 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് മത്സരം നീണ്ടുനിന്നത്. പരിക്കേറ്റ് പിന്മാറുമ്പോള്‍ ആദ്യ ഗെയിമില്‍ 104ന് മുന്നിലായിരുന്നു മാരിന്‍. പോയിന്റ് 9-2ന് നില്‍ക്കെയാണ് മാരിന്റെ വലതു മുട്ടിന് പരിക്കേറ്റത്. ഉയര്‍ന്നുചാടി ഒരു ഫോര്‍ഹാന്‍ഡ് ഷോട്ടിന് ശ്രമിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് കളി തുടര്‍ന്നെങ്കിലും വേദന കൂടിയതോടെ നിലവിലെ ഒളിമ്പിക് ജേത്രിയായ താരം കോര്‍ട്ട് വിടുകയായിരുന്നു.

ജനുവരി 19ന് നടന്ന മലേഷ്യ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ബാഡ്മിന്റണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ സൈന സ്പാനിഷ് താരത്തോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് സെമി ഫൈനലിലായിരുന്നു സൈനയുടെ തോല്‍വി. നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകള്‍ക്കായിരുന്നു അന്ന് മാരിന്റെ വിജയം.

So hard to see as an athlete. Reigning Olympic champion ⁦@CarolinaMarin⁩ retires hurt with a knee injury vs ⁦@NSaina⁩ in the final of Indonesia Open. Hope its not too serious for Marin. Congrats Saina. 8th final here 👌 pic.twitter.com/tqjnlLpAld