ഒഡെന്‍സ: ഇന്ത്യന്‍ താരം സൈന നേവാള്‍ ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് ഓപ്പണ്‍ ബാഡ്മിന്റണ്‍ ഫൈനലില്‍. ഇന്‍ഡൊനീഷ്യയുടെ ഗ്രിഗോറിയ മിരസ്‌ക ടുന്‍ജുങ്ങിനെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകള്‍ക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു സൈനയുടെ മുന്നേറ്റം. ലോക പത്താം റാങ്കുകാരിയായ സൈന 30 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ വിജയം കണ്ടു. സ്‌കോര്‍: 21-11, 21-12.

ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ താരം തായ്‌വാന്റെ തായ് സ്യു യിങ്ങാണ് ഫൈനലില്‍ സൈനയുടെ എതിരാളി. ചൈനീസ്‌ താരം ഹി ബിന്‍ഗിയാവോവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് തായ്‌വാന്‍ താരം ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടിയത്.

ഇതുവരെ 17 തവണ സൈനയും തായ് സ്യു യിങ്ങും ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 12 തവണ തായ് സ്യു യിങ്ങ് വിജയിച്ചപ്പോള്‍ അഞ്ചു തവണയാണ് സൈന വിജയം കണ്ടത്. 2013-ലായിരുന്നു സൈനയുടെ അവസാന വിജയം. അതിനുശേഷം നടന്ന 10 മത്സരങ്ങളിലും വിജയം തായ്‌വാന്‍ താരത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റില്‍ ജക്കാര്‍ത്തയില്‍ നടന്ന ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് സെമിഫൈനലിലും തായ്‌വാന്‍ താരത്തോട് സൈന പരാജയപ്പെട്ടു.

