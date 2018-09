സോള്‍: ഇന്ത്യയുടെ സൈന നേവാള്‍ കൊറിയ ഓപ്പണ്‍ വനിതാ സിംഗിള്‍സ് ബാഡിമിന്റണില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി. ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ജപ്പാന്റെ മുന്‍ ലോകചാമ്പ്യന്‍ നൊസോമി ഒകുഹാരയോട് 2-1 നാണ് സൈന തോറ്റത്. സ്‌കോര്‍: 21-15, 15-21, 20-22.

മൂന്നു ഗെയിം നീണ്ട പോരാട്ടത്തിലെ മൂന്നാം ഗെയിമില്‍ മാച്ച് പോയിന്റു വരെ എത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു സൈനയുടെ തോല്‍വി. ആദ്യ ഗെയിമില്‍ അനായാസം വിജയം കണ്ട സൈനയ്ക്ക് പക്ഷേ, രണ്ടാം ഗെയിമില്‍ ആ മികവ് തുടരാനായില്ല.

ആദ്യ ഗെയിമില്‍ പിന്നില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചുവന്നാണ് സൈന ഗെയിം സ്വന്തമാക്കിയത്. 11-9 ന്റെ ലീഡ് നേടിയ ശേഷം ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച സൈനയുടെ സ്‌കോര്‍ ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ 19-12 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒകുഹാര തിരിച്ചുവരവിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 21-15 ന് സൈന ഗെയിം സ്വന്തമാക്കി.

രണ്ടാം ഗെയിമില്‍ തുടക്കത്തില്‍ പിന്നിലായ സൈന ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ 6-6 ന് ഒപ്പമെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ജപ്പാന്‍ താരം മത്സരം സ്വന്തമാക്കി.

നിര്‍ണായകമായ മൂന്നാം ഗെയിമില്‍ ഇരുവരും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പൊരുതുകയായിരുന്നു. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ 11-8 ന് ലീഡ് നേടാനും സൈനയ്ക്കായി. ഒടുവില്‍ 20-16 ന് മാച്ച് പോയിന്റിനരികിലെത്തിയ ശേഷമാണ് സൈന മൂന്നാം ഗെയിമില്‍ തോല്‍വി വഴങ്ങിയത്. ഇതോടെ ജപ്പാന്‍ താരെ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി. ഇതോടെ ടൂര്‍ണമെന്റിലെ ഇന്ത്യന്‍ സാന്നിധ്യം അവസാനിച്ചു.

നേരത്തെ പ്രീക്വാര്‍ട്ടര്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ കിം ഗ ഉന്നിനെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകള്‍ക്ക് മറികടന്നായിരുന്നു സൈന ക്വാര്‍ട്ടറിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് ചെയ്തത്.

Content Highlights: saina nehwal knocked out in quarter finals of korea open 2018