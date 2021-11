ബാലി: ഇന്‍ഡൊനീഷ്യ മാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് ബാഡ്മിന്റണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഇന്ത്യയുടെ കിരീടപ്രതീക്ഷയായ പി.വി.സിന്ധു സെമി ഫൈനലില്‍ പ്രവേശിച്ചു. വനിതാ വിഭാഗം സിംഗിള്‍സ് ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ സിന്ധു തുര്‍ക്കിയുടെ നെസ്ലിഹാന്‍ യിജിറ്റിനെ തകര്‍ത്തു.

നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകള്‍ക്കാണ്‌ സിന്ധുവിന്റെ വിജയം. മത്സരം വെറും 35 മിനിട്ട് മാത്രമാണ് നീണ്ടുനിന്നത്. സ്‌കോര്‍: 21-13, 21-10.

രണ്ട് തവണ ഒളിമ്പിക് മെഡല്‍ നേടിയ സിന്ധു സെമി ഫൈനലില്‍ ജപ്പാന്റെ അകാനെ യമഗുച്ചിയെയോ തായ്‌ലന്‍ഡിന്റെ പോണ്‍പാവീ ചോച്ചുവോങ്ങിനേയോ നേരിടും. ഈയിടെ അവസാനിച്ച ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്റിലും സിന്ധു സെമിയിലെത്തിയിരുന്നു.

