ബെയ്ജിങ്: ലോകചാമ്പ്യനായതിനുശേഷമുള്ള ആദ്യ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പി.വി.സിന്ധുവിന് ഞെട്ടുന്ന തോല്‍വി. ചൈന ഓപ്പണ്‍ ബാഡ്മിന്റണിന്റെ വനിതാ സിംഗിള്‍സ് പ്രീക്വാര്‍ട്ടറിലാണ് സിന്ധുവിന് അപ്രതീക്ഷിത തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിവന്നത്.

അഞ്ചാം സീഡായ സിന്ധുവിനെ തായ്‌ലന്‍ഡിന്റെ സീഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത താരം പോണ്‍പാവീ ചോചുവോങ്ങാണ് ഒന്നിനെതിരേ രണ്ട് ഗെയിമുകള്‍ക്ക് അട്ടിമറിച്ചത്. ആദ്യ ഗെയിം അനായാസമായി സ്വന്തമാക്കിയശേഷമാണ് സിന്ധു പിന്നീടുള്ള രണ്ട് ഗെയിമുകളിലും അടിയറവുപറഞ്ഞത്. സ്‌കോര്‍: 21-12, 13-21, 19-21. മത്സരം 58 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്നു.

ലോകറാങ്കിങ്ങില്‍ പതിനഞ്ചാം സ്ഥാനക്കാരിയാണ് ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് ടീമിനത്തില്‍ വെങ്കല മെഡല്‍ ജേതാവുകൂടിയായ പോണ്‍പാവീ ചോചുവോങ്. സിന്ധുവിനെതിരെ ചോചുവോങ് നേടുന്ന ആദ്യ ജയമാണിത്. ഇതുവരെ നാലു തവണ ഇരുവരും ഏറ്റമുട്ടിയപ്പോള്‍ മൂന്ന് തവണ സിന്ധുവിനായിരുന്നു ജയം.

പുരുഷന്മാരുടെ ഡബിള്‍സിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയേറ്റു. ഇന്ത്യയുടെ സാത്വിക്‌സായിരാജ് റാങ്കിറെഡ്ഡി-ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യം ജപ്പാന്റെ നാലാം സീഡ് തകേഷി കമുറ-കെയിഗോ സൊനോഡോ സഖ്യത്തോടാണ് നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകള്‍ക്ക് തോറ്റത്. സ്‌കോര്‍: 19-21, 8-21.

Content Highlights: PV Sindhu Knocked Out Of China Open Losing To Pornpawee Chochuwong