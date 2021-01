ബാങ്കോക്ക്: തായ്‌ലന്‍ഡ് ഓപ്പണില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ബാഡ്മിന്റണ്‍ താരം പി.വി സിന്ധു പുറത്ത്.

ആദ്യ റൗണ്ടില്‍ ഡെന്‍മാര്‍ക്കിന്റെ മിയ ബ്ലിഷ്‌ഫെല്‍റ്റിനോട് മൂന്നു ഗെയിമുകള്‍ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു സിന്ധുവിന്റെ തോല്‍വി. സ്‌കോര്‍: 21-16, 24-26, 13-21.

ആദ്യ ഗെയിം കൈവിട്ട മിയ, സിന്ധുവിനെതിരേ രണ്ടും മൂന്നും ഗെയിമുകളില്‍ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. ലോക ആറാം നമ്പര്‍ താരത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു മിയയുടെ പ്രകടനം.

