ലഖ്‌നൗ: സയ്യിദ് മോദി അന്താരാഷ്ട്ര ബാഡ്മിന്റണ്‍ ടൂര്‍ണമെന്റിന്റെ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ പ്രവേശിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളായ പി.വി.സിന്ധുവും എച്ച്.എസ്.പ്രണോയിയും. രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍ അമേരിക്കയുടെ ലോറന്‍ ലാമിനെ കീഴടക്കിയാണ് സിന്ധു ക്വാര്‍ട്ടറിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്തത്.

നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകള്‍ക്കാണ് സിന്ധുവിന്റെ വിജയം. സ്‌കോര്‍: 21-16, 21-13. മത്സരം വെറും 33 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് നീണ്ടുനിന്നത്. മുന്‍ ലോക ചാമ്പ്യനും രണ്ട് തവണ ഒളിമ്പിക് മെഡല്‍ ജേതാവുമായ സിന്ധുവിനാണ് ഇത്തവണ വനിതാ സിംഗിള്‍സില്‍ ഏറെ കിരീട സാധ്യത കല്‍പ്പിക്കുന്നത്.

പുരുഷ സിംഗിള്‍സില്‍ രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ പ്രിയാന്‍ഷു രജാവത്തിനെ കീഴടക്കിയാണ് പ്രണോയ് ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ഇടം നേടിയത്. മൂന്ന് സെറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് അഞ്ചാം സീഡായ പ്രണോയിയുടെ വിജയം. സ്‌കോര്‍: 21-11, 16-21, 21-18.

