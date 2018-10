ഒഡെന്‍സെ: ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് ഓപ്പണ്‍ ബാഡ്മിന്റണില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടി. നിലവിലെ ലോകചാമ്പ്യനും രണ്ടാം സീഡുമായ ജപ്പാന്റെ കെന്റോ മൊമോട്ടയോട് പരാജയപ്പെട്ട് ഫൈനല്‍ കാണാതെ ശ്രീകാന്ത് പുറത്തായി. കാര്യമായി ഒന്നു പൊരുതിനോക്കാന്‍ പോലുമാകാനാകാതെയാണ് ഏഴാം സീഡായ ശ്രീകാന്ത് തോല്‍വിയേറ്റുവാങ്ങിയത്. 42 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ മത്സരം അവസാനിച്ചു. സ്‌കോര്‍: 21-16,21-12.

ശ്രീകാന്തും മൊമോട്ടയും തമ്മില്‍ പന്ത്രണ്ടാം തവണയാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ഒമ്പത് തവണ ജപ്പാനീസ് താരം വിജയിച്ചപ്പോള്‍ മൂന്നു തവണ മാത്രമാണ് ശ്രീകാന്ത് വിജയം കണ്ടത്.

ആദ്യം 3-5ന് പിന്നിലായിരുന്ന ശ്രീകാന്ത് പിന്നീട് തുടര്‍ച്ചായി നാവ് പോയിന്റുകള്‍ നേടി 7-5ന് ലീഡ് നേടി. പക്ഷേ പിന്നീട് ഇന്ത്യന്‍ താരത്തിന് അവസരം നല്‍കാതെ മൊമോട്ട 11-10ന് ലീഡെടുത്തു. ലീഡ് അവസാനം വരെ നിലനിര്‍ത്തിയ മോമോട്ട 21-16ന് ഗെയിം സ്വന്തമാക്കി.

രണ്ടാം ഗെയിമിലും ജപ്പാനീസ് താരത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് കണ്ടത്. 16-10ന് പിന്നിലായിപ്പോയ ശ്രീകാന്തിന് പിന്നീട് തിരിച്ചുവരാനായില്ല. അവസാനം 21-12ന് ഗെയിമും മത്സരവും സ്വന്തമാക്കി.

