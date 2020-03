ഹൈദരാബാദ്: കോവിഡ്-19 ആശങ്കകള്‍ക്കിടയിലും രോഗത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിനായി കായിക ലോകത്തു നിന്ന് കൂടുതല്‍ സംഭാവനകള്‍. ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപവീതമാണ് പി.വി സിന്ധു നല്‍കിയത്.

ട്വിറ്ററിലൂടെ താരം തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. നേരത്തെ ഇന്ത്യന്‍ ടെന്നീസ് താരം സാനിയ മിര്‍സ കൊറോണക്കാലത്ത് ദുരിതത്തിലായവരെ സഹായിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി എത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് സിന്ധുവും രംഗത്തെത്തിയത്.

ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്സില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു സിന്ധു. കോവിഡ്-19 ആശങ്കകളെ തുടര്‍ന്ന് ഒളിമ്പിക്‌സ് 2021-ലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. റിയോ ഒളിമ്പിക്സില്‍ വെള്ളി മെഡല്‍ നേടിയ താരമാണ് സിന്ധു.

