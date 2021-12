ബാലി: ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് വേള്‍ഡ് ടൂര്‍ ഫൈനല്‍സ് കിരീട പോരാട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പി.വി സിന്ധുവിന് തോല്‍വി.

ഞായറാഴ്ച നടന്ന ഫൈനലില്‍ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ആന്‍ സേ-യങ്ങിനോട് നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകള്‍ക്കായിരുന്നു സിന്ധുവിന്റെ തോല്‍വി. സ്‌കോര്‍: 16-21, 12-21.

ആന്‍ സേ-യങ്ങിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം കിരീടമാണിത്. നേരത്തെ ഇന്‍ഡൊനീഷ്യ ഓപ്പണ്‍ കിരീടവും ഇന്‍ഡൊനീഷ്യ മാസ്റ്റേഴ്‌സ് കിരീടവും സിന്ധു സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

സീസണിലെ എട്ട് മികച്ച താരങ്ങള്‍ മാത്രം മത്സരിക്കുന്ന ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് വേള്‍ഡ് ടൂര്‍ ഫൈനല്‍സില്‍ സിന്ധുവിന്റെ മൂന്നാം ഫൈനലായിരുന്നു ഇത്. 2017-ല്‍ ഫൈനലില്‍ തോറ്റ സിന്ധു 2018-ല്‍ കിരീടം നേടിയിരുന്നു.

സെമി ഫൈനലില്‍ ജപ്പാന്റെ അകെയ്ന്‍ യമഗൂച്ചിയെ മൂന്നു ഗെയിം നീണ്ട പോരാട്ടത്തില്‍ കീഴടക്കിയായിരുന്നു സിന്ധുവിന്‍ഫെ ഫൈനല്‍ പ്രവേശനം.

