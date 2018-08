നാന്‍ജിങ്: ലോക ബാഡ്മിന്റണ്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം സൈന നേവാള്‍ ക്വാര്‍ട്ടർ ഫൈനലിൽ പുറത്ത്. ലോക റാങ്കിങ്ങില്‍ എട്ടാം സ്ഥാനക്കാരിയും ഒളിമ്പിക് സ്വര്‍ണ മെഡൽ ജേത്രിയുമായ കാരോളിന മാരിനാണ് സൈനയെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകള്‍ക്ക് കീഴടക്കിയത്. സ്കോർ: 21-6, 21-11.

മാരിന്റെ വേഗതയ്ക്ക് മുന്നില്‍ തളര്‍ന്നുപോയ സൈനയ്ക്ക് 42 പോയിന്റുകളില്‍ 17 എണ്ണം മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത്. ഹാഫ് സ്മാഷുകളും ക്രോസ് കോര്‍ട്ട് ഷോട്ടുകളുമായി കളം നിറഞ്ഞ സ്പാനിഷ് താരം പലപ്പോഴും സൈനയുടെ പ്രതിരോധം പൊളിച്ചു. 2015-ലെ ലോക ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പ് ഫൈനലിന്റെ ആവര്‍ത്തനം തന്നെയായിരുന്നു ഇത്. അന്നും സൈനയ്ക്ക് മാരിന് മുന്നില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

മുപ്പത്തിയൊന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് പത്താം സീഡായ സൈന ഏഴാം സീഡായ മാരിനോട് അടിയറവ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യ ഗെയിം 21-6ന് നേടിയ മാരിന്‍ രണ്ടാം ഗെയിമിലും (21-11) ആധിപത്യം തുടര്‍ന്നു.

2015 ലോക ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ വെള്ളി നേടിയിരുന്ന സൈന കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വെങ്കലം നേടിയിരുന്നു. 2013-ലെ ചാമ്പ്യന്‍ തായ്‌ലൻഡിന്റെ രത്ചനോക് ഇന്തനോണിനെ തോല്‍പിച്ചാണ് സൈന ക്വാര്‍ട്ടറിലെത്തിയത്.

മികസ്ഡ് ഡബിള്‍സിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയേറ്റു. സീഡില്ലാ താരങ്ങളായ അശ്വിനി പൊന്നപ്പയും സാത്വിക് റെഡ്ഡിയുമടങ്ങുന്ന സഖ്യവും സെമി കാണാതെ പുറത്തായി. ചൈനീസ് ജോഡിയായ സെന്‍ സിവെയ്-ഹ്വാങ് യാക്വിയോങ് എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യന്‍ സഖ്യത്തെ തോല്‍പിച്ചത്.

36 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ മത്സരം അവസാനിച്ചു. ആദ്യ ഗെയിമില്‍ ചെറുത്തുനിന്ന ഇന്ത്യന്‍ സഖ്യം രണ്ടാം ഗെയിമില്‍ പെട്ടെന്ന് കീഴടങ്ങി. സ്‌കോര്‍: 21-17, 21-10.

End of road!@NSaina narrowly miss out on a third World Championship medal after losing to Carolina Marin 6-21,11-21 in the quarters clash of the #WorldChampionship2018. Tough luck champ. Keep focused for the upcoming Asian Games! #IndiaontheRise

Video Courtesy: @PBLIndiaLive pic.twitter.com/t0EFR15360