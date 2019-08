ഭോപാല്‍: ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ടിന്റെ റെക്കോഡുകള്‍ തകര്‍ക്കും, 11 സെക്കന്‍ഡില്‍ താഴെ സമയംകൊണ്ട് 100 മീറ്റര്‍ ഓടും... രാമേശ്വര്‍ ഗുര്‍ജാറിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ ചില്ലറയായിരുന്നില്ല. ഗുര്‍ജാറിനെ വളര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരാന്‍ കേന്ദ്ര കായികമന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജുവും സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരും ശ്രമം തുടങ്ങി. അങ്ങനെ, ഗുര്‍ജാറിന്റെ പ്രതിഭ അളക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം ട്രയല്‍സ് നടന്നു. എന്നാല്‍, തോല്‍വി ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ട്രയല്‍സില്‍ അവസാനസ്ഥാനത്തായി, തോല്‍പ്പിച്ചതാവട്ടെ ഒരു ജൂനിയര്‍ പെണ്‍കുട്ടിയും. 12.9 സെക്കന്‍ഡിലാണ് ഗുര്‍ജാര്‍ ഓടിയെത്തിയത്.

മധ്യപ്രദേശില്‍ ക്ഷണനേരംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയനായ അത്ലറ്റാണ് ഗുര്‍ജാര്‍. സ്‌പൈക്ക് ഇല്ലാതെ ഓടുന്ന അദ്ദേഹം 'നഗ്‌നപാദനായ ബോള്‍ട്ട്' എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗ്രാമത്തിലെ റോഡിലൂടെ നഗ്‌നപാദനായി ഓടുന്ന ഗുര്‍ജാറിന്റെ വീഡിയോ വൈറലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാര്‍ ഇടപെടുന്നത്. ദേശീയമാധ്യമങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. ഗ്രാമത്തില്‍നിന്ന് ഭോപാലിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തി. ട്രയല്‍സ് നടത്തിയത് സായിയിലെ മുതിര്‍ന്ന പരിശീലകരായിരുന്നു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മേല്‍നോട്ടം വഹിച്ചു.

ഞായറാഴ്ചയും ഗുര്‍ജാറിന് ട്രയല്‍സ് നടത്തിയിരുന്നു. 13-14 സെക്കന്‍ഡിലാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും അവസരം നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെയും കഥ ആവര്‍ത്തിച്ചു. പക്ഷേ, ഒരവസരംകൂടി ഗുര്‍ജാറിന് നല്‍കുമെന്ന് സംസ്ഥാന കായികമന്ത്രി ജിതു പട്വാരി അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതല്‍ പരിശീലനം നല്‍കണമെന്നാണ് കിരണ്‍ റിജിജു ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

