നോമി (ജപ്പാന്‍): 2020-ലെ ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സിന് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ അത്‌ലറ്റായി മലാളി താരം കെ.ടി ഇര്‍ഫാന്‍. ജപ്പാനിലെ നോമിയില്‍ നടന്ന ഏഷ്യന്‍ റേസ് വാക്കിങ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ 20 കിലോമീറ്റര്‍ നടത്തത്തില്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയാണ് ഇര്‍ഫാന്‍ ടോക്യോയിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്തത്. ഒരു മണിക്കൂറും 20 മിനിറ്റും 57 സെക്കന്റുമെടുത്താണ് 29-കാന്‍ 20 കിലോമീറ്റര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. ഒരു മണിക്കൂറും 21 മിനിറ്റുമാണ് ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സിന്റെ യോഗ്യതാ മാര്‍ക്ക്.

ഈ ഇനത്തില്‍ ജപ്പാന്റെ ടൊഷികാസു യമനിഷി സ്വര്‍ണം നേടി. ഒരു മണിക്കൂര്‍ 17 മിനുറ്റ് 15 സെക്കന്റിലായിരുന്നു ജപ്പാന്‍ താരം ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. കസാഖിസ്താന്റെ ജോര്‍ജി ഷെയ്കോ(1:20.21), കൊറിയയുടെ ബെയോങ്ക്വാങ് ചോ(1:20.40) എന്നിവര്‍ക്കാണ് വെള്ളിയും വെങ്കലവും.

എന്നാല്‍ ദേശീയ റെക്കോഡുകാരനായ ഇര്‍ഫാന്റെ മികച്ച പ്രകടനമല്ല ഇത്. 2012 ഒളിമ്പിക്സിലായിരുന്നു കെ.ടി ഇര്‍ഫാന്റെ ഈയിനത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം. അന്ന് ലണ്ടനില്‍ കുറിച്ച 1:20:21 എന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോഴും ദേശീയ റെക്കോഡ്.

ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ദീര്‍ഘദൂര നടത്ത ഇനങ്ങള്‍ക്കും മാരത്തണിനും ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്സില്‍ യോഗ്യത നേടുന്നതിനുള്ള സമയം ആരംഭിച്ചത്. 2020 മെയ് 31ന് ഈ ഇനങ്ങളില്‍ യോഗ്യത നേടുന്നതിനുള്ള അവസരം അവസാനിക്കും. മറ്റു അത്ലറ്റിക് ഇനങ്ങളില്‍ യോഗ്യത നേടാനുള്ള സമയം മെയ് ഒന്ന് മുതല്‍ 2020 ജൂണ്‍ 29 വരെയാണ്.

ഈ പ്രകടനത്തോടെ ഈ വര്‍ഷം ദോഹയില്‍ നടക്കുന്ന ലോക ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിലേക്കും ഇര്‍ഫാന്‍ യോഗ്യത നേടി. ലോകചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ 1:22.30 ആയിരുന്നു യോഗ്യതാ മാര്‍ക്ക്. ഇര്‍ഫാനെ കൂടാതെ ദേവീന്ദറും(1:21.22) ഗണപതിയും (1:22.12) ലോകചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ട്.

