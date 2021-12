തേഞ്ഞിപ്പലം: സംസ്ഥാന ജൂനിയര്‍ അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിന്റെ രണ്ടാംദിനവും പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ വന്‍ കുതിപ്പ്. ഒമ്പത് സ്വര്‍ണവും രണ്ട് വെള്ളിയും ഒമ്പത് വെങ്കലവുമടക്കം 180 പോയന്റാണ് പാലക്കാട് നേടിയത്.

എട്ട് സ്വര്‍ണവും നാല് വെള്ളിയും മൂന്ന് വെങ്കലവുമടക്കം 121 പോയന്റോടെ എറണാകുളം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഏഴ് സ്വര്‍ണവും മൂന്ന് വെള്ളിയും ആറ് വെങ്കലവുമായി 114 പോയന്റോടെ കോഴിക്കോട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

ചൊവ്വാഴ്ച അഞ്ച് മീറ്റ് റെക്കോഡുകള്‍ പിറന്നു. പോള്‍വാള്‍ട്ടില്‍ കോട്ടയം ജില്ലയുടെ എം. അക്ഷയും ആനന്ദ് മനോജും റെക്കോഡ് പങ്കിട്ടു. അണ്ടര്‍ 14 പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ബോള്‍ ത്രോയില്‍ പാലക്കാടിന്റെ അഭിന, അണ്ടര്‍ 18 വനിതാ ഡിസ്‌കസ് ത്രോയില്‍ കാസര്‍കോടിന്റെ അഖിലാ രാജു (39.25 മീ.), അണ്ടര്‍ 20 വനിതകളുടെ 800 മീറ്റര്‍ ഓട്ടത്തില്‍ എറണാകുളത്തിന്റെ സി. ചാന്ദ്‌നി, അണ്ടര്‍ 20 വനിതാ ഹാമര്‍ത്രോയില്‍ എറണാകുളത്തിന്റെ കെസിയ മറിയം ബെന്നി എന്നിവരും റെക്കോഡ് കുറിച്ചു. മീറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഡോ. എം.കെ. ജയരാജ് നിര്‍വഹിച്ചു.

ടിന്റുവിന്റെ റെക്കോഡ് മറികടന്ന് ചാന്ദിനി

തേഞ്ഞിപ്പലം: റെക്കോഡ് ലക്ഷ്യമാക്കി ട്രാക്കിലിറങ്ങിയ ചാന്ദിനിക്ക് പിഴച്ചില്ല. 14 വര്‍ഷം മുന്‍പ് ടിന്റു ലൂക്ക സ്ഥാപിച്ച റെക്കോഡ് ചാന്ദിനിയുടെ കുതിപ്പില്‍ കടപുഴകി. അണ്ടര്‍-20 എണ്ണൂറ് മീറ്ററിലാണ് എറണാകുളം എം.എ. കോളേജിലെ സി. ചാന്ദിനി റെക്കോഡോടെ സ്വര്‍ണം നേടിയത്. രണ്ടു മിനിറ്റ് 08.71 സെക്കന്‍ഡോടെ ചാന്ദിനി ഫിനിഷ് ചെയ്തു. 2008-ല്‍ ടിന്റു ലൂക്ക നേടിയ രണ്ടു മിനിറ്റ് ഒമ്പത് സെക്കന്‍ഡ് ആയിരുന്നു നിലവിലെ റെക്കോഡ്.

അണ്ടര്‍ 16-ല്‍ താരയും വിജയ് കൃഷ്ണയും

സംസ്ഥാന ജൂനിയര്‍ അത്ലറ്റിക് മീറ്റില്‍ അണ്ടര്‍ 16 വിഭാഗം 100 മീറ്ററില്‍ അരങ്ങേറ്റത്തില്‍ സ്വര്‍ണം നേടി (12.55 സെ.) ജി. താര താരമായി. പാലക്കാട് ഒളിമ്പിക് അത്ലറ്റിക് ക്ലബ്ബിനുവേണ്ടി ട്രാക്കിലിറങ്ങിയ ജി. താര കാണിക്കമാത കോണ്‍വെന്റ് സ്‌കൂളിലെ 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയാണ്. കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ മീറ്റില്‍ 100 മീറ്ററില്‍ സ്വര്‍ണം നേടിയിരുന്നു. ആണ്‍കുട്ടികളുടെ വിഭാഗം നൂറു മീറ്ററില്‍ തൃശ്ശൂരിന്റെ വിജയ് കൃഷ്ണ സ്വര്‍ണം നേടി ( 11. 55 സെ.) കാല്‍ഡി സിറിയന്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയായ വിജയകൃഷ്ണ എ.എഫ്.സി. സെയ്ന്റ് തോമസ് തോപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ട്രാക്കിലിറങ്ങിയത്. 2019-ലെ സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍മീറ്റിലും ജൂനിയര്‍ മീറ്റിലും ഹൈജമ്പില്‍ സ്വര്‍ണം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

അണ്ടര്‍ 18-ല്‍ ആര്‍ദ്രയും മുഹമ്മദ് ഷാനും

കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാനമീറ്റിലെ വെള്ളി സ്വര്‍ണമാക്കിയാണ് (12.8 സെക്കന്റ്) അണ്ടര്‍ 18 വിഭാഗം 100 മീറ്ററില്‍ ആര്‍ദ്ര ട്രാക്കില്‍നിന്ന് മടങ്ങിയത്. 100 മീറ്ററില്‍ ഐഡിയല്‍ കടകശ്ശേരിക്കുവേണ്ടി ട്രാക്കിലിറങ്ങിയ പി. മുഹമ്മദ് ഷാനിലൂടെയാണ് മീറ്റിന്റെ രണ്ടാംദിവസം ആതിഥേയരായ മലപ്പുറം ആദ്യ സ്വര്‍ണം നേടിയത് (11.06 സെ). ഫുട്‌ബോള്‍ താരമായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഷാനെ പരിശീലകനായിരുന്ന ജംഷാദാണ് ട്രാക്കിലെത്തിച്ചത്. 2019-ല്‍ 100-ലും 200-ലും സ്വര്‍ണം നേടിയിരുന്നു. 2019-ലെ സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ മീറ്റില്‍ 200 വിഭാഗത്തില്‍ വെള്ളിയും നേടി. ദേശീയ സ്‌കൂള്‍മീറ്റില്‍ റിലേയില്‍ സ്വര്‍ണവും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

അണ്ടര്‍ 20-ല്‍ ആന്‍ റോസും മുഹമ്മദ് സജീനും

കഴിഞ്ഞതവണ നേടിയ വെള്ളി സ്വര്‍ണമാക്കി അണ്ടര്‍ 20 വിഭാഗം 100 മീറ്ററില്‍ ആന്‍ റോസ് ടോമി (12.2 സെ.). നാട്ടിക സ്‌പോര്‍ട്സ് അക്കാദമിക്കുവേണ്ടിയാണ് ആന്‍ റോസ് ടോമി ട്രാക്കിലിറങ്ങിയത്. കെനിയയില്‍ നടന്ന കഴിഞ്ഞ വേള്‍ഡ് അണ്ടര്‍ 20 വിഭാഗത്തില്‍ ഹര്‍ഡില്‍സില്‍ സെലക്ഷന്‍ ലഭിച്ചെങ്കിലും കോവിഡ് പോസിറ്റീവായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞതവണ നേടിയ വെങ്കലം സ്വര്‍ണത്തിലെത്തിച്ചാണ് അണ്ടര്‍ 20 ബോയ്‌സില്‍ ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിലെ മുഹമ്മദ് സജീന്‍ മടങ്ങിയത്. 10.96 സെക്കന്‍ഡോടെയാണ് സ്വര്‍ണനേട്ടം. സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ മീറ്റില്‍ 100 മീറ്ററില്‍ സ്വര്‍ണവും 200 മീറ്ററില്‍ വെള്ളിയും നേടിയിട്ടുണ്ട്. നാഷണല്‍ മീറ്റില്‍ സ്വര്‍ണംനേടിയ റിലേ ടീമിലംഗമാണ്.

റിപ്പോര്‍ട്ട്: പി.ടി മുഹമ്മദ് ജസീം, എ. സുരേഷ്, വി.സി ശ്യാംപ്രസാദ്‌

Content Highlights: Palakkad tops on the second day of the State Junior Athletic Championship