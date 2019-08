പാരിസ്: സ്പ്രിന്റ് ഇതിഹാസം ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ടിന്റെ റെക്കോഡ് തിരുത്തി അമേരിക്കയുടെ യുവതാരം നോഹ് ലൈലെസ്. പാരീസ് ഡയമണ്ട് ലീഗ് 200 മീറ്ററില്‍ ബോള്‍ട്ട് സ്ഥാപിച്ച റെക്കോഡാണ് 22-കാരനായ നോഹ് മറികടന്നത്.

19.65 സെക്കന്റില്‍ അമേരിക്കന്‍ താരം ഫിനിഷിങ് ലൈന്‍ തൊട്ടു. ആ മീറ്റില്‍ 19.73 ആയിരുന്നു ബോള്‍ട്ടിന്റെ റെക്കോഡ്. അതേസമയം ലോകറെക്കോഡ് ഇപ്പോഴും ബോള്‍ട്ടിന്റെ പേരിലാണ്. 19.19 സെക്കന്റാണ് ലോക റെക്കോഡ്.

200 മീറ്ററില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ സമയമാണിത്. നിലവിലെ ലോകചാമ്പ്യന്‍ തുര്‍ക്കിയുടെ റാമില്‍ ഗുലിയേവ് വെള്ളിയും (20.01) കാനഡയുടെ ആരോണ്‍ ബ്രൗണ്‍ വെങ്കലവും നേടി (20.13).

ജൂലായില്‍ നടന്ന യു.എസ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിന് ശേഷം നോഹിന്റെ ആദ്യ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കില്‍ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന ലോക ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ബോള്‍ട്ടിന്റെ ലോക റെക്കോഡ് തകര്‍ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും നോഹ് വ്യക്തമാക്കി.

