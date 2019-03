ഹോങ് കോങ്: ഏഷ്യന്‍ യൂത്ത് അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ സ്വര്‍ണത്തിളക്കവുമായി മലയാളി. 400 മീറ്റര്‍ ഓട്ടത്തില്‍ അബ്ദുള്‍ റസാഖാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വര്‍ണം സമ്മാനിച്ചത്. 48.17 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് പത്താം ക്ലാസുകാരന്‍ സ്വര്‍ണം നേടിയത്. ശ്രീലങ്കയുടെ നാവിഷ്‌ക സന്ദീശിനാണ് വെള്ളി. സമയം 48.26 സെക്കൻഡ്. 48.59 സെക്കന്റില്‍ ഫിനിഷ് ചെയ്ത കസാകിസ്താന്റെ യെഫിം ടറസോവ് വെങ്കലം നേടി.

ഇതോടെ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ അഞ്ചു സ്വര്‍ണവുമായി ഇന്ത്യ ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു വെള്ളിയും അഞ്ചു വെങ്കലവും ഇന്ത്യയുടെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്. നാല് സ്വര്‍ണവും എട്ടു വെള്ളിയും നാല് വെങ്കലവുമായി ചൈന തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ട്. ജപ്പാനാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

10,000 മീറ്റര്‍ നടത്തില്‍ വിശ്വേന്ദ്ര സിങ്ങ്, ഹാമര്‍ ത്രോയില്‍ വിപിന്‍ കുമാര്‍, 100 മീറ്റര്‍ ഹര്‍ഡില്‍സിലും ലോങ് ജമ്പിലും തബിത ഫിലിപ് മഹേശ്വരന്‍ എന്നിവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു സ്വര്‍ണ ജേതാക്കള്‍.

മാത്തൂര്‍ സി.എഫ്.ഡി ഹൈസ്‌കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് റസാഖ്. റായ്പുരില്‍ നടന്ന യൂത്ത് അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഒന്നാമതെത്തിയതോടെയാണ് റസാഖ് ഏഷ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പിന് യോഗ്യത നേടിയത്. റായ്പുരില്‍ 48.26 സെക്കന്റായിരുന്നു റസാഖിന്റെ സമയം. എന്നാല്‍ ഹോങ് കോങ്ങില്‍ മലയാളി താരം സമയം മെച്ചപ്പെടുത്തി.

മാര്‍ച്ച് 13ന് തുടങ്ങിയ എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷ എഴുതാനാകില്ലെന്ന സങ്കടത്തോടെയാണ് റസാഖ് ഹോങ് കോങ്ങിലേക്ക് വിമാനം കയറിയത്. എന്നാല്‍ ഹോങ് കോങ്ങിലെത്തിയതോടെ ആ സങ്കടം സന്തോഷമായി, അതും മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ സ്വര്‍ണം കഴുത്തിലണിഞ്ഞ്.

നേരത്തെ സംസ്ഥാന, ദേശീയ സ്‌കൂള്‍ മീറ്റുകളിലും സ്വര്‍ണം നേടിയിരുന്നു. പരുത്തിപ്പുള്ളി ചേറാംകുളങ്ങരയില്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായ റഷീദിന്റേയും ഷാജിദയുടേയും മകനാണ്. കെ.സുരേന്ദ്രനാണ് പരിശീലകന്‍.

Abdul Razak C of India 🇮🇳 won Gold medal in the boys 400m run in the 3rd Asian Youth Athletics Championship Hongkong 2019 @afiindia pic.twitter.com/VCrUYOXIjY