ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്‌നേഹത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും സന്ദേശം പകര്‍ന്ന് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഇഫ്താര്‍ വിരുന്നുകള്‍. ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആംആദ്മി പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ ഒരുക്കിയ ഇഫ്താര്‍ വിവിധ രാഷ്ട്രീയകക്ഷി പ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.

Andhra Pradesh Government hosts 'iftar' at Police Parade Grounds in Guntur city. Chief Minister Y. S. Jaganmohan Reddy also present. #Ramzan2019 pic.twitter.com/JXmzdMhq8n

കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംവിലാസ് പാസ്വാന്‍ പട്‌നയില്‍ ഇഫ്താര്‍ വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു. ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്‍, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുശീല്‍കുമാര്‍ മോദി തുടങ്ങിയവര്‍ വിരുന്നിനെത്തി. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി ഒരുക്കിയ ഇഫ്താര്‍ വിരുന്നും പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യത്താല്‍ ശ്രദ്ധേയമായി.

Bihar: Governor Lalji Tandon, Chief Minister Nitish Kumar and Deputy Chief Minister Sushil Modi at 'iftar' hosted by Union Minister Ram Vilas Paswan, in Patna. #Ramzan2019 pic.twitter.com/OJnzakGqWc