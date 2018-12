കണ്ണൂര്‍: നാല് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഏക സംസ്ഥാനമായി കേരളം. കണ്ണൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് കേരളത്തിന് ഈനേട്ടം സ്വന്തമായതെന്ന് പി.ടി.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

Kannur Takes Off!



Kerala celebrates the opening of #KannurAirport, which is the 4th International airport in the State. Among Indian states, Kerala now has the highest density of International airports. — CMO Kerala (@CMOKerala) December 9, 2018